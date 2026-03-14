Глазам не поверили: хозяев ждал "сюрприз" в 150-летнем доме (фото)

Обои в доме | Фото: Threads

Пара из Кентукки, США, поразила интернет, опубликовав фотографии из своего 150-летнего дома. Новые владельцы квартиры не могли поверить своим глазам, когда увидели старые обои.

На фотографиях, опубликованных пользователем под ником Lynx (@tattoosbylynx) в Threads, видны красно-кремовые обои в стиле туаль, покрывающие стены ванной комнаты на втором этаже. Что с ними не так, — далее в материале Фокуса.

На обоях изображены изысканно одетые фигуры, сидящие под украшенными конструкциями, окруженные слугами, что, по мнению некоторых пользователей сети, является изображением рабства.

На обоях изображены изысканно одетые фигуры, сидящие под украшенными конструкциями
Фото: Threads

Lynx рассказал, что обои обнаружили во время осмотра дома после приобретения в 2023 году.

Автор истории, который поделился фотографиями обоев, написал: "Мне понадобились месяцы, чтобы снять эти... сомнительные обои с нашего 150-летнего дома".

Кроме того, в ванной комнате была плитка, выложенная в виде перевернутых крестов. "Плитка в этой ванной комнате уложена в виде перевернутых крестов, и за эти годы мы нашли в этом доме много странных вещей", — сказал Lynx.

Обои обнаружили во время осмотра дома после приобретения в 2023 году
Фото: Threads

И обои, и плитку выбросили, но фотографии продолжают циркулировать в интернете, напоминая о том, как тенденции в декоре могут отражать прошлые десятилетия.

