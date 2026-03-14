Очам не повірили: господарів чекав "сюрприз" у 150-річному будинку (фото)

Пара з Кентуккі, США, вразила інтернет, опублікувавши фотографії зі свого 150-річного будинку. Нові власники помешкання не могли повірити своїм очам, коли побачили старі шпалери.

На фотографіях, опублікованих користувачем під ніком Lynx (@tattoosbylynx) в Threads, видно червоно-кремові шпалери в стилі туаль, що покривають стіни ванної кімнати на другому поверсі. Що з ними не так, — далі у матеріалі Фокусу.

На шпалерах зображені вишукано одягнені фігури, що сидять під оздобленими конструкціями, оточені слугами, що, на думку деяких користувачів мережі, є зображенням рабства.

Lynx розповів, що шпалери виявили під час огляду будинку після придбання в 2023 році.

Сюрприз у будинку

Автор історії, який поділився фотографіями шпалер, написав: "Мені знадобилися місяці, щоб зняти ці… сумнівні шпалери з нашого 150-річного будинку".

Крім того, у ванній кімнаті була плитка, викладена у вигляді перевернутих хрестів. "Плитка в цій ванній кімнаті укладена у вигляді перевернутих хрестів, і за ці роки ми знайшли в цьому будинку багато дивних речей", — сказав Lynx.

І шпалери, і плитку викинули, але фотографії продовжують циркулювати в інтернеті, нагадуючи про те, як тенденції в декорі можуть відображати минулі десятиліття.

