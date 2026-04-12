Привіт із минулого: жінка знайшла в стіні підвалу неочікувану знахідку (фото)

Мешканка Британії розповідає, що перевіряла підвал нещодавно придбаного будинку 1923 року і помітила в стіні "дивну тінь". Коли вона вирішила перевірити здогадку, то побачений артефакт уразив її.

Жінка зазначила, що переїхала до цього столітнього будинку приблизно шість років тому, спершу приваблена його міцною конструкцією та особливим шармом. Про це вона розповіла на форумі в Reddit.

Британка розповідає, що в перший ж день після поселення вирішила вивчити ретельно нове помешкання. Між балками перекриття у підвалі був вузький отвір, що вів у розширену частину фундаменту. просунувши голову між балками, вона направила ліхтар у вузький простір.

"Я спочатку вона застигла від подиву, а потім розсміялася від абсурдності ситуації", — згадує британка.

Lord Calvert є одним з ексклюзивних видів алкоголю

Там жінка побачила пляшки марки Lord Calvert різних розмірів: від пів літра до літра. Вона змогла дістати приблизно десять пляшок, перш ніж зрозуміла, що решта лежить надто задалеко.

Відео дня

Шукаючи пояснення, вона звернулася до сусіда, а той відразу сказав, що попередній власник будинку більшість часу працював у підвалі над столярними проєктами, водночас багато курив і пив. Сусід стверджував, що той таємно приховував свою звичку від дружини, а тому просто закидав порожні пляшки в порожнину стіни.

"Це, звісно, не та знахідка, на яку я розраховувала під час переїзду. Але вона точно залишиться в моїй пам’яті надовго", — резюмувала жінка.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису жінки, користувачі висловили свою думку про курйозну ситуацію. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Кілька років тому хлопці в північній частині штату Нью-Йорк знайшли купу пляшок часів "сухого закону" під підлогою свого будинку. Здається, вони були дуже цінними";

"У нас Старий німецький муляр, який будував фундамент і димар у будинку моїх батьків, любив пиво Schlitz. Вони явно стали додатковим шаром утеплення, коли він закидав їх у шлакоблоки під час роботи";

"Прикро, що пляшки виявилися пустими, за це можна було би непогано заробити";

"Коли деякі секрети з минулого повертаються неочікуваним чином".

