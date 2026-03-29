Чоловік копав яму для дерева і виявив рідкісний раритет: знахідка здивувала інтернет (фото)

Один користувач Reddit розповів, що планував посадити дерево в саду та викопав яму для цього. Раптово він наткнувся на давній раритет попередніх власників, що змусило юзерів висувати різні версії його походження.

Автор допису говорить, що не очікував навіть знайти вже призабутий формат носіїв VHS у звичайній ямі в саду. Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.

Публікація реддітора стала популярною — набрала понад 28 тисяч реакцій та 3,6 тисяч коментарів менш ніж за добу. Результати своєї роботи з копання ями для дерева чоловік показав на фото.

Чоловік хотів посадити дерево, а знайшов купу касет у ямі Фото: Reddit

"Знайшов купу спалених VHS касет у ямі, де хотів посадити дерево", — написав автор допису.

Чоловік говорить, що коли пригледівся, то відразу зрозумів, що це були за касети та з яким вмістом. Він не залишив питання для аудиторії, що саме було на плівках, однак користувачі долучилися до активного обговорення.

Наразі відомо, що ці світлини були зроблені користувачем під ніком r/G000000p зі США. Точна дата зйомки залишається невідомою.

Дивні касети викликали дебати в мережі Фото: Reddit

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, юзери поділилися низкою версій вмісту касет — від записів камери спостереження до весілля, а також від старих кінострічок до фільмів для дорослих. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Точно там на цих касетах було щось таке. Ну бо чого їх спалили?";

"Я думаю, що там було щось непристойне явно. Дружина знайшла колекцію та спалила";

"Може це чиїсь старі носії, які вже непридатні? Тому їх спалили, бо не було потреби тримати";

"Де в 2026 знайди відеопрогравач, аби подивитися старі-добрі касети?";

"Здається, чуваче, ти в курсі, що на записах. Тому розповідай, цікаво ж!".

Після великої кількості запитань до автора допису, він лише натякнув, що було на спалених VHS-касетах. У коментарях чоловік пояснив, що ключем до розгадки стали рештки з назвами стрічок, які потім вирішив загуглили.

"Зізнаюся чесно: я реготав дуже довго. Тепер роздивіться на фото все самі та загугліть. Зрозумієте, чого я реготав", — резюмував автор посту зі США.

