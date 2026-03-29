Чоловік робив ремонт і знайшов послання з минулого: від прочитаного у нього відняло мову (фото)

Мешканець США розповів, що під час ремонту у ванній знайшов незвичного листа з минулого життя попередніх власників. Прочитаний вміст послання з минулого вразило його та користувачів мережі.

За словами чоловіка, він не очікував розчулитися від цієї історії, та коли дізнався всі подробиці, то як зізнається сам, просто "втратив дар мови та був шокований". Історію знахідки американець розповів на одному з форумів у Reddit.

Чоловік вказує, що коли робив ремонт у ванній, то помітив стару стінку. Знявши її, він помітив дивного листа, прикріпленого до стінки з підписом до невідомого адресата.

Лист прикріплений до стінки

Потім виявилося, що всередині був лист чоловіка на ім'я Пітер до своєї дружини Елсі. Автор допису розповів неочікувані деталі історії родини та листа, який він знайшов.

"Ми переїхали в цей будинок в 2021-му. Зі слів сусідів, Пітер помер деякий час тому, а Елсі жила або сама, або з однією зі своїх онук. Коли вона занедужала настільки, що більше не могла жити самостійно, вона переїхала до будинку для людей похилого віку — і ми купили цей дім", — згадує автор допису.

Фото: Reddit

За його словами, через кілька років дружина якось згадала ім'я Елсі, а потім виявилося, що її колега була з нею знайома і регулярно її відвідувала. Таким чином, Елсі дізнавалася про те, як живуть нові господарі її будинку.

"Коли ми з дружиною оголосили, що чекаємо на першого сина, Елсі почула цю новину і зраділа тому, що ми починаємо сім'ю в її колишньому домі. Елсі, на жаль, пішла з життя зовсім нещодавно. Я так і не зустрів її особисто, але відчуваю щось схоже на гордість від того, що моя чудова родина, разом із сином, якого ми зустріли минулого року, живе в домі, який вона колись називала рідним", — говорить чоловік.

Реакція мережі

У коментарях користувачі висловили своє захоплення цією історією та підтримали автора посту. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Ця історія зворожує до сліз";

"Їх дім був усім, тому вона так після смерті Пітера переймалася за нього. Тому лист і історія цієї жінки справді чудові";

"Дім як суть нашого буття, тут є все. І загадки теж!";

"Лист вийшов дуже особистим і справжнім. Дякую автору посту за цю щемливу історію".

