Жінка показала скарб, знайдений у смітті на церемонії "Оскар" (фото)

Пейдж Талія, яка нещодавно переїхала до Лос-Анджелеса, стала зіркою в TikTok. Вона показала, що знайшла та принесла додому зі сміттєвого контейнера біля місця проведення церемонії "Оскар".

Американка прогулювалась біля театру "Долбі" в Голлівуді, коли її раптом осяяла геніальна ідея — заглянути в сміттєвий контейнер. Побачене там вразило її до глибини душі.

Знахідка на "Оскарі"

"Я щойно переїхала до нової квартири в Голлівуді і зрозуміла, що килими — це найдорожча річ, яку можна знайти. Одного вечора я вигулювала собаку біля театру "Долбі", коли там готувалися до церемонії "Оскар", і побачила рулони червоного килима", — розповіла Талія.

Вона опублікувала відео своєї знахідки в TikTok під ніком @hellopaigethalia. Ролик вже переглянули понад 4,2 мільйона разів. Дехто спробував й собі "захопити" трохи червоної доріжки "Оскара". Це змусило організаторів вжити додаткових запобіжних заходів.

Доріжку все сховали

"Вони прибрали килими з вулиці та перенесли їх за огорожу, і тепер нікому не дозволяють їх брати. Боюся, що це, ймовірно, сталося через те, що після мого відео прийшло багато людей", — зазначає вона у розмові із Newsweek.

Талія впевнена, що заощадила "щонайменше 400 доларів" і отримала килим саме того розміру, який шукала, не кажучи вже про те, що це шматочок історії "Оскара".

Пейдж Талія розкладає доріжку в своєму будинку Фото: TikTok

"Він виглядає чудово. Цей рожево-червоний колір цьогорічного килима ідеально пасує до моєї квартири. Тепер мені залишилося лише обставити решту приміщення", — додає вона.

Талія в захваті від того, що так багато людей стежили за її подвигами, і сподівається, що це надихне інших ризикувати і не боятися виходити за межі звичного.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Режисерка фільму "Гамнет" Хлоя Чжао прийшла на церемонію у чорній сукні з прозорою чорною вуаллю та діамантовим намистом ювелірного дому "Булгарі".

Шон Пенн не з'явився на 98-й церемонії вручення "Оскара", де йому мали вручити нагороду. Він саме поїхав в Україну.

Також ми нагадували, які 5 образів на "Оскарі" шокували Голлівуд і обговорював увесь світ.