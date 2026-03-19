Женщина показала "сокровище", найденные в мусоре на церемонии "Оскар" (фото)

Пейдж Талия, которая недавно переехала в Лос-Анджелес, стала звездой в TikTok. Она показала, что нашла и принесла домой из мусорного контейнера возле места проведения церемонии "Оскар".

Американка прогуливалась возле театра "Долби" в Голливуде, когда ее вдруг осенила гениальная идея — заглянуть в мусорный контейнер. Увиденное там поразило ее до глубины души.

Находка на "Оскаре"

"Я только что переехала в новую квартиру в Голливуде и поняла, что ковры — это самая дорогая вещь, которую можно найти. Однажды вечером я выгуливала собаку возле театра "Долби", когда там готовились к церемонии "Оскар", и увидела рулоны красного ковра", — рассказала Талия.

Она опубликовала видео своей находки в TikTok под ником @hellopaigethalia. Ролик уже посмотрели более 4,2 миллиона раз. Некоторые попытались и себе "захватить" немного красной дорожки "Оскара". Это заставило организаторов принять дополнительные меры предосторожности.

Дорожка все спрятана

"Они убрали ковры с улицы и перенесли их за ограждение, и теперь никому не позволяют их брать. Боюсь, что это, вероятно, произошло из-за того, что после моего видео пришло много людей", — отмечает она в разговоре с Newsweek.

Талия уверена, что сэкономила "по меньшей мере 400 долларов" и получила ковер именно того размера, который искала, не говоря уже о том, что это кусочек истории "Оскара".

Пейдж Талия раскладывает дорожку в своем доме Фото: TikTok

"Он выглядит прекрасно. Этот розово-красный цвет нынешнего ковра идеально подходит к моей квартире. Теперь мне осталось только обставить остальные помещения", — добавляет она.

Талия в восторге от того, что так много людей следили за ее подвигами, и надеется, что это вдохновит других рисковать и не бояться выходить за рамки привычного.

