Мужчина делал ремонт и нашел послание из прошлого: от прочитанного у него отняло речь (фото)

Житель США рассказал, что во время ремонта в ванной нашел необычное письмо из прошлой жизни предыдущих владельцев. Прочитанное содержимое послания из прошлого поразило его и пользователей сети.

По словам мужчины, он не ожидал растрогаться от этой истории, и когда узнал все подробности, то как признается сам, просто "потерял дар речи и был шокирован". Историю находки американец рассказал на одном из форумов в Reddit.

Мужчина указывает, что когда делал ремонт в ванной, то заметил старую стенку. Сняв ее, он заметил странное письмо, прикрепленное к стенке с подписью к неизвестному адресату.

Лист прикреплен к стенке

Затем оказалось, что внутри было письмо мужчины по имени Питер к своей жене Элси. Автор сообщения рассказал неожиданные детали истории семьи и письма, которое он нашел.

"Мы переехали в этот дом в 2021-м. Со слов соседей, Питер умер некоторое время назад, а Элси жила либо одна, либо с одной из своих внучек. Когда она заболела настолько, что больше не могла жить самостоятельно, она переехала в дом престарелых — и мы купили этот дом", — вспоминает автор сообщения.

Відео дня

Фото: Reddit

По его словам, через несколько лет жена как-то вспомнила имя Элси, а потом оказалось, что ее коллега была с ней знакома и регулярно ее навещала. Таким образом, Элси узнавала о том, как живут новые хозяева ее дома.

"Когда мы с женой объявили, что ждем первого сына, Элси услышала эту новость и обрадовалась тому, что мы начинаем семью в ее бывшем доме. Элси, к сожалению, ушла из жизни совсем недавно. Я так и не встретил ее лично, но чувствую что-то похожее на гордость от того, что моя замечательная семья, вместе с сыном, которого мы встретили в прошлом году, живет в доме, который она когда-то называла родным", — говорит мужчина.

Реакция сети

В комментариях пользователи выразили свое восхищение этой историей и поддержали автора поста. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Эта история трогает до слез";

"Их дом был всем, поэтому она так после смерти Питера переживала за него. Поэтому письмо и история этой женщины действительно замечательные";

"Дом как суть нашего бытия, здесь есть все. И загадки тоже!";

"Письмо получилось очень личным и настоящим. Спасибо автору поста за эту щемящую историю".

