Мужчина копал яму для дерева и обнаружил редкий раритет: находка удивила интернет (фото)

Один пользователь Reddit рассказал, что планировал посадить дерево в саду и выкопал яму для этого. Внезапно он наткнулся на давний раритет предыдущих владельцев, что заставило пользователей выдвигать различные версии его происхождения.

Автор сообщения говорит, что не ожидал даже найти уже подзабытый формат носителей VHS в обычной яме в саду. Об этом он рассказал в своей заметке в Reddit.

Публикация реддитора стала популярной — набрала более 28 тысяч реакций и 3,6 тысяч комментариев менее чем за сутки. Результаты своей работы по копанию ямы для дерева мужчина показал на фото.

Мужчина хотел посадить дерево, а нашел кучу кассет в яме Фото: Reddit

"Нашел кучу сожженных VHS кассет в яме, где хотел посадить дерево", — написал автор сообщения.

Мужчина говорит, что когда присмотрелся, то сразу понял, что это были за кассеты и с каким содержанием. Он не оставил вопрос для аудитории, что именно было на пленках, однако пользователи присоединились к активному обсуждению.

Известно, что эти фотографии были сделаны пользователем под ником r/G000000p из США. Точная дата съемки остается неизвестной.

Странные кассеты вызвали дебаты в сети Фото: Reddit

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению, пользователи поделились рядом версий содержимого кассет — от записей камеры наблюдения до свадьбы, а также от старых кинолент до фильмов для взрослых. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Точно там на этих кассетах было что-то такое. Ну почему их сожгли?";

"Я думаю, что там было что-то непристойное явно. Жена нашла коллекцию и сожгла";

"Может это чьи-то старые носители, которые уже непригодны? Поэтому их сожгли, потому что не было нужды держать";

"Где в 2026 найди видеопроигрыватель, чтобы посмотреть старые-добрые кассеты?";

"Кажется, чувак, ты в курсе, что на записях. Поэтому рассказывай, интересно же!".

После большого количества вопросов к автору сообщения, он лишь намекнул, что было на сожженных VHS-кассетах. В комментариях мужчина объяснил, что ключом к разгадке стали остатки с названиями лент, которые потом решил загуглить.

"Признаюсь честно: я хохотал очень долго. Теперь рассмотрите на фото все сами и загуглите. Поймете, чего я хохотал", — резюмировал автор поста из США.

