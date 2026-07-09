11-річна школярка ще у 1969 році передбачила майбутнє: її лист здивував людей (фото)

Лист школярки, написаний у 1969 році, знайшли з дивовижно точними передбаченнями про майбутнє. Документ виявив 67-річний Пітер Бекертон за спинкою старого дивана, який він реставрував для клієнта.

Лист датований 23 лютого 1969 року. Його написала 11-річна дівчинка, яка намагалася уявити, яким буде життя у 1980 році. Дитина виявилася надзвичайно кмітливою та зуміла точно передбачити масштабну технологічну трансформацію, включно з появою сучасного відеозв'язку (подібного до Zoom), пише Daily Star.

Описуючи повернення свого майбутнього чоловіка з роботи, вона зазначає:

"Привіт, люба", — сказав він мені. "Мені треба зателефонувати другові". "Ну, тоді тобі краще трохи причепуритися", — відповіла я".

Майстер з оббивки меблів Пітер Бекертон знайшов це послання захованим усередині дивана, який йому принесли на ремонт після купівлі в секонд-хенді.

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"Телефон, схожий на телевізор"

У листі йдеться:

"У 1969 році телефон був квадратною коробкою зі слухавкою зверху. Тепер це все ще слухавка, але ви можете бачити людей, з якими розмовляєте, адже тут є екран. Це трохи схоже на телевізор", — цитує текст видання The Mirror.

Лист, який написала школярка в 1969 році Фото: SWNS

Пошуки авторки

Дружина Пітера, Роза Бекертон із Пітерборо, вирішила оприлюднити знахідку. Вона сподівається, що авторка листа — якій зараз має бути близько 62 років і яка цілком може бути живою — впізнає свою роботу.

"Коли чоловік показав мені цей лист, я не повірила своїм очам. Я подумала: "Боже мій, подивіться на це!". Це просто заворожує. Читаючи його сьогодні, розумієш, що чимало її прогнозів виявилися абсолютно точними, хоча через свою дитячу наївність вона вірила, що все це станеться всього за десять років. Мій чоловік і раніше знаходив усілякий непотріб за спинками диванів, але нічого настільки захопливого", — сказала Роза Бекертон.

Оцінка від вчителя: "Добре"

На листі немає підпису, проте є виправлення та коментарі вчителя, зроблені червоною ручкою, а також оцінка "Добре".

Текст починається так:

"Рік 1980, час — пів на місячний пил. Мені двадцять один рік, і я сиджу на повітряній подушці. Я пам'ятаю, як мені було 11 і я ходила до школи — з того часу все змінилося. Наприклад, змінився телевізор. У 1969 році це була квадратна коробка з ручками спереду. Тепер це великий екран, а кнопки увімкнення та вимкнення розташовані прямо на підлокітнику вашого крісла".

Юна школярка уявляла себе заміжньою жінкою, яка працює в банку. Вона міркувала, що в минулі часи їй довелося б "готувати чай" в очікуванні чоловіка з роботи, але у майбутньому все інакше:

замість звичайної їжі — космічна жуйка: "Ти жуєш цю гумку і відчуваєш, як їжа проковтується. Ти також відчуваєш її смак. І після цього не треба мити брудний посуд";

двері в будинку стали "електричними" та відкриваються за допомогою кнопок.

Дівчинка завершила свій твір словами: "Справді, коли я згадую ці десять років, усе змінилося просто колосально".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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11-річний хлопчик виявив на пляжі несподівану знахідку віком 1,8 мільйона років.

Крім того, мешканка Британії розповідала, що перевіряла підвал нещодавно придбаного будинку 1923 року і помітила в стіні "дивну тінь". Коли вона вирішила перевірити здогадку, то побачений артефакт вразив її.