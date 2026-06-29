11-річний хлопчик виявив на пляжі несподівану знахідку віком 1,8 мільйона років: що це (фото)

У Британії 11-річний хлопчик, прогулюючись пляжем зі своєю родиною, знайшов зуб вимерлого слона віком 1,8 мільйона років, розміром з кулак.

Чарлі Орчард-Лайл, пильний хлопець помітив кам'янисто-подібний об'єкт уздовж берегової лінії пляжу Іст-Лейн у Бодсі, мальовничому прибережному селі в графстві Саффолк, Англія, саме тоді, коли він розповідав про свою любов до слонів, пише New York Post.

"Ми йшли і побачили цю штуку крізь плескіт хвиль. Це, мабуть, було досить самобутньо, бо привернуло увагу нас обох — ми могли сказати, що це щось інше, це давало інше відчуття", — розповіла виданню мати хлопчика, Елеонора.

У Британії хлопчик знайшов на пляжі зуб слона Фото: Скріншот

Як повідомляє видання, зуб має ширину 4 дюйми, а його емаль збереглася та мінералізувалася протягом сотень тисяч років.

За словами експертів, ерозія, ймовірно, звільнила зуб від багатих на скам'янілості Червоної скелі, геологічного утворення, що простягається вздовж східного узбережжя Англії.

Відео дня

Також Елеонора сказала, що її син розповідав про свою любов до слонів лише за 10 хвилин до знахідки.

"По суті, ми йшли, а за 10 хвилин до цього мій син Чарлі говорив, як сильно він любить слонів. Я не можу повірити, що можна знайти щось настільки давнє, що існувало 1,8 мільйона років тому, а потім просто виринає на берег", — сказала вона.

За словами професора палеонтології Адріана Лістера з Музею природничої історії в Лондоні, вони знайшли лівий верхній моляр, що належав Anancus avernensis — нині вимерлому родичу африканського кущового слона, який ходив по землі майже 2 мільйони років тому.

Нагадаємо, що уперше в Шотландії знайшли скам'янілі рештки стародавнього динозавра розміром із собаку. Вони були виявлені вченими ще два десятиліття тому, проте науковці не могли до них підібратися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше в історії вчені зібрали разом скам'янілості "китайського дракона": який він має вигляд.