Виявлено першого динозавра Шотландії: 166 млн років тому бродив серед гігантських монстрів

Уперше скам'янілі рештки стародавнього динозавра розміром із собаку були виявлені вченими ще два десятиліття тому, проте науковці не могли до них підібратися.

Кілька десятиліть тому вчені вперше помітили скам'янілості динозавра, але через важкодоступність острова Скай скам'янілість весь цей час залишалася недоторканою. Тепер, вчені нарешті змогли вивчити скам'янілі рештки — в результаті це виявився перший і найповніший частковий скелет динозавра, виявлений в Шотландії, пише Фокус.

Ніхто не очікував, що такий важливий екземпляр так довго залишатиметься непоміченим, проте його віддалене розташування ускладнювало пошуки, принаймні до недавнього часу. Витягти скам'янілість виявилося непросто: скелет динозавра застряг у твердому вапняку вздовж скелястого узбережжя — це місце доступне лише під час відливу.

Автори дослідження зазначають, що їм знадобилися мотузки, клини і навіть моторний човен, щоб безпечно доставити блок у гавань. Команді довелося працювати відповідно до суворих дозволів, оскільки територія є частиною об'єкта особливого наукового інтересу, що охороняється (SSSI).

У результаті вченим вдалося зібрати достатньо викопних копалин, які дали змогу припустити, що істота досягала розмірів приблизно з велику собаку і харчувалася рослинною їжею. Фрагментарні, але добре збережені кістки вказують на те, що вона, ймовірно, пересувалася на міцних ногах і харчувалася рослинністю.

За словами співавторки дослідження, палеобіологині з Національних музеїв Шотландії, докторки Ельзи Панчіролі, динозаври тріасового і раннього юрського періоду, як правило, були невеликими двоногими хижаками та всеїдними тваринами, але до пізнього юрського періоду вони диверсифікувалися в дуже різноманітний спектр видів, який містив в собі одних з найбільших наземних хребетних, що коли-небудь мешкали на Землі. Таким чином, динозавр, останки якого були виявлені вченими, мав досить скромні розміри, але при цьому йому вдавалося вижити серед монстрів.

Процес вилучення блоку, що містить сліди динозаврів Фото: Elsa Panciroli

Автори зазначають, що ці середньоюрські відкладення рідко містять добре збережені скелети динозаврів. Багато відомих зразків з цього періоду доісторичної епохи являють собою лише фрагментарні зуби або зламані кістки кінцівок.

За словами докторки Панчіролі, вони з колегами вивчили особливості скелета динозавра і виявили ознаки того, що він може належати до групи орнітісхіанських динозаврів. Зазначимо, що ця група охоплює безліч травоїдних форм, які залишили сліди й окремі рештки, але мало скелетів із цього геологічного зрізу. Якщо висновки вчених підтвердяться, виявлені рештки, ймовірно, є геологічно наймолодшим відомим місцезнаходженням у Шотландії і першим із формації Кілмалуаг.

Команда також вивчила скам'янілу кісткову тканину і результати вказують, що на момент смерті динозавру, ймовірно, було близько восьми років або більше, коли він помер — це сталося близько 166 мільйонів років тому. Утім, незважаючи на свій вік, істота ще не досягла повного розміру. Її кістки все ще активно зростали, хоча й більш повільними темпами. Дослідники вважають, що це був молодий динозавр, який, ймовірно, наближається до зрілості.

Учені вважають, що їм, імовірно, вдалося виявити найбільш ранній відомий приклад орнітопода. Утім, є ймовірність, що це може бути найдавнішим викопним скелетом ігуанодонта, підгрупи орнітоподів.

Під час написання використовували матеріали Earth and Environmental Science, Earth.com.