Стародавні динозаври здивували вчених: яйця гігантів виявилися більш барвистими, ніж вважалося (відео)

Дослідники виявили скам'янілі яйця динозаврів віком близько 15 мільйонів років — на них чекав сюрприз. Виявилося, що вони були крапчастими та різнобарвними, як і в птахів.

За мільярди років наша планета стала домівкою для неймовірної кількості видів і одними з найбільш дивовижних, мабуть, були динозаври. Але якими насправді були яйця динозаврів? Вчені виявили кілька стародавніх скам'янілостей і були вельми здивовані, пише IFLScience.

Дослідження 2017 року показало, що яйця динозаврів насправді були крапчастими й барвистими — про це свідчать зразки віком 150 мільйонів років. Відкриття виявилося вельми дивовижним, оскільки раніше вважалося, що барвисті яйця з'явилися значно пізніше у сучасних птахів.

Відомо, що рептилії відкладають суто білі яйця, а тому припускалося, що яйця ранніх птахів також були білими. Сьогодні птахи, як відомо, — єдині тварини, що відкладають барвисті яйця, але чи були вони першими? Як показують синьо-зелені скам'янілі яйця овіраптора (Heyuannia huangi) віком 70 мільйонів років, відповідь: ні.

Heyuannia huangi був одним із 15 динозаврів і вимерлих птахів крейдяного періоду, представлених у колекції фрагментів стародавньої яєчної шкаралупи, проаналізованої у 2017 році. Вчені використовували раманівську мікроскопію, направляючи лазери на поверхні фрагментів шкаралупи, щоб вивчити молекулярний склад скам'янілих останків.

За словами автора дослідження Ясміни Віманн, спочатку вважалося, що синьо-зелений відтінок міг бути пов'язаний з мінеральними опадами. Під час дослідження вони з колегами вивчили безліч яєчної шкаралупи та виявили щось цікаве в скам'янілостях яєць овіраптора.

Результати показали широкий спектр кольорів і візерунків викопних яєць. Яйця дейноніха і троодонтид були синьо-зеленими, як у хейуанії, а деякі мали темні цяточки, розташовані зверху. Вважається, що таке забарвлення могло бути своєрідним захисним камуфляжем, що захищав яйця від хижаків, які пролітали повз.

Камуфляж яєць — важлива особливість птахів, що гніздяться на відкритому повітрі, які захищають своє потомство, що не вилупилося, від візуально орієнтованих хижаків за допомогою прихованого забарвлення яєць. Вважається, що приховане забарвлення еволюціонувало, щоб відповідати переважним відтінкам у середовищі гніздування.

Команда також розробила новий спосіб оцінки "віку поховання" шкаралупи яєць динозаврів. Новий підхід отримав назву LA-ICP-MS U-Pb кальцитове датування і містить вплив лазерів на яйця. У новому дослідженні вчені використовували цей метод для вимірювання вмісту мікроскопічних кількостей урану і свинцю в зразках.

За словами вчених, лазерні імпульси видаляють невелику ділянку поверхні, яку далі відправляють у мас-спектрометр для аналізу. Відомо, що з часом уран повільно перетворюється на свинець — вчені вимірюють співвідношення, щоб визначити, як довго розпадався зразок. Таким чином команді вдалося визначити вік поховання шкаралупи яєць динозаврів.

