Знайдено яйце динозавра віком 70 млн років: має такий вигляд, ніби було відкладене вчора

Стародавнє яйце давно вимерлих динозаврів було виявлено вченими в Патагонії й приголомшило експертів по всьому світу. Його вік оцінюють у близько 70 мільйонів років.

Неймовірно давнє яйце було виявлено вченими в Ріо-Негро в Патагонії (Аргентина). Попри те, що знахідка виглядає напрочуд схожою на яйце страуса, його, як вважають науковці, відклав представник роду Bonapartenykus — невеликого м'ясоїдного терапода, що мешкав у цьому регіоні наприкінці крейдяного періоду, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що яйця динозаврів у цьому регіоні знаходили й раніше, проте ніколи раніше скам'янілості не зберігалися настільки добре. Припускають, що вік скам'янілості становить близько 70 мільйонів років.

Відео дня

За словами археологічної групи, яка планується провести ретельне сканування, щоб з'ясувати це. Передбачається, що скам'янілість також може містити навіть ембріональний матеріал. За словами Гонсало Муньоса з Аргентинського музею природничих наук імені Бернардо Рівадавії, відкриття стало справжньою несподіванкою, оскільки скам'янілості динозаврів іще й знаходять вкрай рідко, а самі яйця й того рідше.

Вчені зазначають, що яйця динозаврів особливо рідкісні з цілої низки причин:

хижаків на планеті менше, ніж травоїдних;

яйця більше схожі на пташині, оскільки саме від хижих динозаврів походять птахи — отже, шкаралупа дуже тонка і крихка;

знайти яйця складніше, оскільки процес збереження дуже складний.

За словами дослідників, яйце, як і інші знахідки з місця розкопок, буде відправлено в Аргентинський музей природничих наук для вивчення. Дослідники сподіваються, що всередині яйця все ще міститься ембріон, але для визначення всередині нього потрібне детальне сканування.

Якщо буде виявлено сліди динозавра, що розвивається, це стане одним із найважливіших палеонтологічних проривів в історії Південної Америки та надасть нові відомості про розвиток і вилуплення динозаврів.

Під час експедиції вчені також виявили зуби ссавців і хребці змій, що вказує на те, що це місце, ймовірно, колись було місцем гніздування. Недалеко від скам'янілості стародавнього яйця динозавра також було виявлено інші розбиті яйця, фрагменти яких піднесені до камери.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в стародавній кладці яєць динозавра виявлено вид, який раніше не зустрічався в Європі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили ідеально збережений ембріон віком 90 млн років.