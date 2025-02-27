У стародавній кладці яєць динозавра виявлено вид, який раніше не зустрічався в Європі: про кого йдеться (фото)

Вчені виявили дивовижну кладку яєць динозавра віком близько 100 мільйонів років — відображає дивовижне розмаїття стародавніх екосистем.

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Формація Cedar Mountain в Юті є домівкою для члена Массентучіт (Mussentuchit) — місця, де півстоліття тому було описано першу викопну яєчну шкаралупу сеноманської яєчної яйцеклади, що датується віком близько 100 мільйонів років тому. Раніше різноманітність викопних яєць, відома під кумедним словом "oodiversity", була обмежена лише одним нестабільним таксоном, Macroelongatoolithus carlylei, але тепер учені виявили неймовірне розмаїття яєчної шкаралупи під час геологорозвідувальних робіт у Юті, пише IFLScience.

Протягом останніх 50 років у регіоні не відбувалося нічого цікавого, і міжнародна група вчених вирішила виправити це, визначивши справжню різноманітність яєць, які можна було б виявити в регіоні. Автори дослідження визнають, що фрагменти шкаралупи можуть здатися не настільки захопливими, як гігантський череп динозавра, проте вони є чудовим способом пошуку індикаторів біорізноманіття, коли літопис скам'янілостей тіла обмежений.

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У новому дослідженні вчені вивчили понад 4 000 фрагментів викопних яєчних шкаралуп із 20 різних місць за межами Массентучіт. Команда класифікувала фрагменти на основі особливостей зовнішньої поверхні викопних. Вчені також провели детальний мікроскопічний аналіз для оцінки товщини шкаралупи, її внутрішньої мікроструктури та систем пор. Для цього вчені використовували метод, відомий як скануюча електронна мікроскопія — це допомогло виявити більш дрібні деталі, а також відрізнити шкаралупу одного виду, від шкаралупи іншого.

Графічне резюме дослідження Фото: Ryan Tucker and Josh Hedge

За словами співавтора дослідження, доцента біології в коледжі Лейк-Форест, доктора Джоша Хеджа, завдання виявилося непростим. У своїй роботі вони з колегами покладалися на пошук пов'язаних кісток, шкаралупи, цілих яєць, гнізд і ембріонів разом узятих.

Зусилля команди були винагороджені відкриттям нещодавно ідентифікованих типів яєчної шкаралупи, які підтверджують, що принаймні шість різних видів викопних яєць мешкали на Землі близько 100 мільйонів років тому.

Три з ідентифікованих оотаксів належать до Elongatoolithidae oogenera (Macroelongatoolithus, Undulatoolithus, Continuoolithus), групи, пов'язаної з овірапторозаврами. Два інших належали Spheroolithus, які являють собою яйця, що відкладаються орнітоподами, а останній тип яєчної шкаралупи був ідентифікований як Mycomorphoolithus kohringi, крокодиломорфна рептилія.

Особливості фрагмента Undulatoolithus NCSM 33729 Фото: PLOS One

Цікаво, що нова робота вчених стала першою в історії, коли їм вдалося ідентифікувати кілька таких оотакс у Північній Америці — раніше вони зустрічалися лише в Європі. Це також найбільш раннє свідчення того, що кілька овірапторозаврів жили на близькій відстані в Північній Америці.

Дослідження знаменує собою перший випадок, коли кілька таких оотаксів були ідентифіковані в Північній Америці, включно з Mycomorphoolithus, який раніше був відомий тільки з Європи. Це також найраніше свідчення того, що кілька овірапторозаврів жили на близькій відстані в Північній Америці, що припускає, що ці динозаври були більш різноманітними та широко поширеними, ніж вважалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено величезний унікальний слід динозавра віком 130 млн років.