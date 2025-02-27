В древней кладке яиц динозавра обнаружен вид, ранее не встречавшийся в Европе: о ком речь (фото)

Ученые обнаружили удивительную кладку яиц динозавра возрастом около 100 миллионов лет — отражает удивительное разнообразие древних экосистем.

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Формация Cedar Mountain в Юте является домом для члена Массентучит (Mussentuchit) — места, где полвека назад была описана первая ископаемая яичная скорлупа сеноманского яичного яйцеклада, датируемого возрастом около 100 миллионов лет назад. Ранее разнообразие ископаемых яиц, известное под забавным словом "oodiversity", было ограничено всего одним нестабильным таксоном, Macroelongatoolithus carlylei, но теперь ученые обнаружили невероятное разнообразие яичной скорлупы во время геологоразведочных работ в Юте, пишет IFLScience.

В течение последних 50 лет в регионе не происходило ничего интересного и международная группа ученых решила исправить это, определив истинное разнообразие яиц, которые можно было бы обнаружить в регионе. Авторы исследования признают, что фрагменты скорлупы могут показаться не столь захватывающими, как гигантский череп динозавра, однако они представляют собой отличный способ поиска индикаторов биоразнообразия, когда летопись окаменелостей тела ограничена.

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В новом исследовании ученые изучили более 4 000 фрагментов ископаемых яичных скорлуп из 20 различных мест за пределами Массентучит. Команда классифицировала фрагменты на основе особенностей внешней поверхности ископаемых. Ученые также провели подробный микроскопический анализ для оценки толщины скорлупы, ее внутренней микроструктуры и систем пор. Для этого ученые использовали метод, известный как сканирующая электронная микроскопия — это помогло обнаружить более мелкие детали, а также отличить скорлупу одного вида, от скорлупы другого.

Графическое резюме исследования Фото: Ryan Tucker and Josh Hedge

По словам соавтора исследования, доцента биологии в колледже Лейк-Форест, доктора Джоша Хеджа, задача оказалась непростой. В своей работе они с коллегами полагались на поиск связанных костей, скорлупы, целых яиц, гнезд и эмбрионов вместе взятых.

Усилия команды были вознаграждены открытием недавно идентифицированных типов яичной скорлупы, подтверждающих, что по крайней мере шесть различных видов ископаемых яиц обитали на Земле около 100 миллионов лет назад.

Три из идентифицированных оотаксов принадлежат к Elongatoolithidae oogenera (Macroelongatoolithus, Undulatoolithus, Continuoolithus), группе, связанной с овирапторозаврами. Два других принадлежали Spheroolithus, которые представляют собой яйца, откладываемые орнитоподами, а последний тип яичной скорлупы был идентифицирован как Mycomorphoolithus kohringi, крокодиломорфная рептилия.

Особенности фрагмента Undulatoolithus NCSM 33729 Фото: PLOS One

Любопытно, что новая работа ученых стала первой в истории, когда им удалось идентифицировать несколько таких оотакс в Северной Америке — ранее они встречались лишь в Европе. Это также самое раннее свидетельство того, что несколько овирапторозавров жили в близком расстоянии в Северной Америке.

Исследование знаменует собой первый случай, когда несколько таких оотакс были идентифицированы в Северной Америке, включая Mycomorphoolithus, который ранее был известен только из Европы. Это также самое раннее свидетельство того, что несколько овирапторозавров жили в близком расстоянии в Северной Америке, что предполагает, что эти динозавры были более разнообразными и широко распространенными, чем считалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружен огромный уникальный след динозавра возрастом 130 млн лет.