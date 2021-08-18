Яйцо эпохи динозавров. Ученые обнаружили идеально сохранившийся эмбрион возрастом 90 млн лет

По словам исследователей, яйцо принадлежало древней черепахе, чья длина достигала человеческого роста.

На территории современного центрального Китая была обнаружена кладка яиц гигантской черепахи возрастом около 90 млн лет. Одно из яиц так и не вылупилось, оставаясь нетронутым в течение десятком миллионов лет, пишет LiveScience.

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Яйцо древней черепахи обнаружил фермер и подарил его местному университету. Новый анализ этого яйца и его эмбриона стал первым случаем, когда ученым удалось идентифицировать вид эмбриональной черепахи эпохи динозавров.

Полученный образец проливает свет на вид наземных черепах Yuchelys nanyangensis, который вымер 66 млн лет назад в конце мелового периода, когда на Землю упал астероид. По словам исследователей, толстая яичная скорлупа пропускала воду, поэтому кладки яиц, веротяно, были закопаны в гнездах глубоко под землей во влажной почве, чтобы яйца не высыхали в засушливой среде центрального Китая в конце мелового периода.

Фото: Masato Hattori

Образ жизни черепах, толстые яйца и стратегия подземного гнездования, возможно, сослужили хорошую службу для вида в меловом периоде. Но видимо, черепахи так и не смогли адаптироваться к более холодным климатическим и экологическим изменениям во время массового вымирания в конце мелового периода. Об этом рассказала соавтор исследования из Университета Калгари в Канаде Дарла Зеленицки.

Фото: Masato Hattori

Почти сферическое яйцо размером 5,4 на 5,9 см чуть меньше теннисного мяча. По словам Зеленицки, найденное яйцо больше, чем яйца большинства черепах, но меньше яиц галапагосских черепах.

Также примечательна толщина яичной скорлупы, которая составляет 1,8 миллиметра. Для сравнения: это в 4 раза толще яичной скорлупы галапагосских черепах и в 6 раз толще, чем скорлупа куриного яйца (0,3 мм).

Фото: Masato Hattori

Уравнение показало, что яйцо такого размера было отложено черепахой с панцирем 1,6 метра, без учета длины шеи и головы. Поэтому длина черепахи могла достигать человеческого роста.

Исследователи также использовали микро-компьютерную томографию для создания трехмерных изображений яйца и эмбриона. Ученые выяснили, что эмбрион был развит почти на 85%.

По словам Зеленицки, черепахи из этого семейства – родственники современных речных черепах, они были плоскими и эволюционировали, чтобы выбраться на сушу, что было уникальным для того времени.