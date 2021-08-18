Яйце епохи динозаврів. Учені виявили ідеально збережений ембріон віком 90 млн років

За словами дослідників, яйце належало древній черепасі, чия довжина досягала людського зросту.

На території сучасного центрального Китаю була виявлена кладка яєць гігантської черепахи віком близько 90 млн років. Одне з яєць так і не вилупилося, залишаючись недоторканним протягом десятків мільйонів років, пише LiveScience.

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Яйце стародавньої черепахи виявив фермер і подарував його місцевому університету. Новий аналіз цього яйця та його ембріона став першим випадком, коли вченим вдалося ідентифікувати вид ембріональної черепахи епохи динозаврів.

Отриманий зразок проливає світло на вид наземних черепах Yuchelys nanyangensis, який вимер 66 млн років тому в кінці крейдяного періоду, коли на Землю впав астероїд. За словами дослідників, товста яєчна шкаралупа пропускала воду, тому кладки яєць, можливо, були закопані в гніздах глибоко під землею у вологому грунті, щоб яйця не висихали в посушливому середовищі центрального Китаю в кінці крейдяного періоду.

Фото: яйцо черепаха

Спосіб життя черепах, товсті яйця і стратегія підземного гніздування, можливо, співслужили гарну службу для виду в крейдяному періоді. Але, мабуть, черепахи так і не змогли адаптуватися до більш холодних кліматичних і екологічних змін під час масового вимирання в кінці крейдяного періоду. Про це розповіла співавторка дослідження з Університету Калгарі в Канаді Дарла Зеленіцкі.

Фото: яйцо черепаха

Майже сферичне яйце розміром 5,4 на 5,9 см трохи менше за тенісний м'яч. За словами Зеленіцкі, знайдене яйце більше, ніж яйце більшості черепах, але менше яєць галапагоських черепах.

Також примітна товщина яєчної шкаралупи, яка становить 1,8 міліметра. Для порівняння: це в 4 рази товще за яєчну шкаралупу галапагоських черепах і в 6 разів товще, ніж шкаралупа курячого яйця (0,3 мм).

Фото: яйцо черепаха

Рівняння показало, що яйце такого розміру було відкладено черепахою з панциром 1,6 метра, без урахування довжини шиї і голови. Тому довжина черепахи могла досягати людського зросту.

Дослідники також використовували мікрокомп'ютерну томографію для створення тривимірних зображень яйця й ембріона. Вчені з'ясували, що ембріон був розвинений майже на 85%.

За словами Зеленіцкі, черепахи з цього сімейства — родичі сучасних річкових черепах, вони були плоскими і еволюціонували, щоб вибратися на сушу, що було унікальним для того часу.