Обнаружен огромный уникальный след динозавра возрастом 130 млн лет: почему он фиолетовый

Исследователи сообщили об обнаружении фиолетового трехпалого следа динозавра длиной почти в один метр.

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Гид по окаменелостям Джо Томпсон искал окаменелости динозавров на пляже острова Уайт, когда наткнулся на что-то очень любопытное: невероятный фиолетовый трехпалый след динозавра длиной почти в один метр, пишет IFLScience.

Предполагается, что возраст отпечатка ноги динозавра составляет около 130 миллионов лет. По словам Томпсона, след был обнаружен просто посреди гальки на пляже Шепердс-Чайн и, как считают эксперты, принадлежит игуанодону — огромному травоядному динозавру.

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Известно, что игуанодоны были огромными травоядными животными, которые весили около 4 000 килограммов и достигали около 10 метров в длину. Также известно, что их большие пальцы были усеяны шипами, что позволяло животным защищаться от хищников.

Удивительный фиолетовый след динозавра был обнаружен при смещении гальки. Любопытно, что этот след находится относительно высоко в слоях формации Уэссекс. Эксперты выяснили, что след был оставлен крупным орнитоподом, пробиравшимся по болотистой пойменной почве. Предполагается, что след принадлежит крупному игуанодону или родственному ему виду. К слову, этот вид динозавров недавно отпраздновал 200 лет со дня своего открытия.

Что касается удивительного фиолетового цвета отпечатка, ученые отмечают, что он обусловлен минералами в глине. По словам Томпсона, увы, вероятно, удивительный фиолетовый след динозавра не сохранится навечно.

Дело в том, что такие отпечатки не вечны и со временем стираются. Ученые полагают, что в нынешней среде отпечаток просуществует лишь следующие несколько месяцев. Впрочем, ученые признают, что такие удивительные и эфемерные следы являются отголосками древнего мира раннего мелового периода и его обитателей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли странные следы возрастом более 160 миллионов лет.