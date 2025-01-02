"Дорога динозавров": ученые нашли странные следы возрастом более 160 миллионов лет (фото)

В английском карьере Дьюарс-Фарм археологи раскопали пять больших дорожек из следов динозавров. Благодаря новому открытию можно получить ценные данные, как ходили и взаимодействовали древние животные.

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Группа ученых из университетов Оксфорда и Бирмингема обнаружили в английском карьере Дьюарс-Фарм около 200 следов динозавров возрастом 166 миллионов лет. Открытие меняет знания людей о самых крупных ящерах, пишет газета Independent.

Археологи во время раскопок нашли пять больших дорожек — частей "дороги динозавров", а также наличие других подобных троп. Самая длинная непрерывная цепочка следов превышала 150 метров в длину, четыре из них оставили травоядные динозавры завроподы и цетиозавр, двоюродный брат диплодока длиной до 18 метров. Пятую цепочку следов оставил ​​девятиметровый плотоядный мегалозавр с крупными трехпалыми ногами с когтями.

Cледы хищника и травоядного пересеклись на одном из участков

Примечательно, что на одном из участков были пересекающиеся следы хищника и травоядного. Это может вызвать вопросы, как именно взаимодействовали животные.

Команда из более чем 100 ученых из университетов Оксфорда и Бирмингема участвовали в недельных раскопках в июне 2024 года. Им удалось найти около 200 следов, сделать 20 000 фотографий и построить 3D-модели участка с помощью аэрофотосъемки с беспилотника.

В 1997 году при добыче известняка было обнаружено более 40 наборов следов динозавров

В 1997 году при добыче известняка было обнаружено более 40 наборов следов, некоторые достигали 180 метров в длину. По словам экспертов, благодаря новым открытиям можно получить ценную информацию, как ходили динозавры, насколько они были большими и прочее.

"Следы настолько хорошо сохранились, что мы можем увидеть, как деформировалась грязь под ногами динозавров. Вместе c другими окаменелостями — норами, раковинами и растениями мы сможем оживить грязевую среду лагуны, по которой ходили динозавры, — обїясняет геолог из Музея естественной истории Оксфордского университета Дункан Мердок.

По мнению профессора палеобиологии из Университета Бирмингема Ричарда Батлера, команда археологов узнает гораздо больше новых сведений и представлений о важной части наследия Земли.

"Наши 3D-модели позволят исследователям продолжить изучение и сделать доступной эту захватывающую часть нашего прошлого для будущих поколений", — заключил он.

Фокус ранее писал о самом древнем млекопитающем, жившем в эпоху динозавров около 200 млн лет назад. Терапсиды имели отверстия по бокам черепа, там у них крепились челюстные мышцы и кости.

Ученые ранее віяснили, какой вид животных живет дольше других на Земле. Самым древним живым существом на планете считаются щитни, семейство небольших пресноводных ракообразных.