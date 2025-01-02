"Дорога динозаврів": учені знайшли дивні сліди віком понад 160 мільйонів років (фото)

В англійському кар'єрі Дьюарс-Фарм археологи розкопали п'ять великих доріжок зі слідів динозаврів. Завдяки новому відкриттю можна отримати цінні дані, як ходили і взаємодіяли стародавні тварини.

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Група вчених з університетів Оксфорда і Бірмінгема виявили в англійському кар'єрі Дьюарс-Фарм близько 200 слідів динозаврів віком 166 мільйонів років. Відкриття змінює знання людей про найбільших ящерів, пише газета Independent.

Археологи під час розкопок знайшли п'ять великих доріжок — частин "дороги динозаврів", а також наявність інших подібних стежок. Найдовший безперервний ланцюжок слідів перевищував 150 метрів завдовжки, чотири з них залишили травоїдні динозаври завроподи і цетіозавр, двоюрідний брат диплодока довжиною до 18 метрів. П'ятий ланцюжок слідів залишив дев'ятиметровий м'ясоїдний мегалозавр з великими трипалими ногами з кігтями.

Сліди хижака і травоїдного перетнулися на одній із ділянок

Примітно, що на одній з ділянок були пересічні сліди хижака і травоїдного. Це може викликати питання, як саме взаємодіяли тварини.

Команда з більш ніж 100 вчених з університетів Оксфорда і Бірмінгема брали участь у тижневих розкопках у червні 2024 року. Їм вдалося знайти близько 200 слідів, зробити 20 000 фотографій і побудувати 3D-моделі ділянки за допомогою аерофотозйомки з безпілотника.

У 1997 році під час видобутку вапняку було виявлено понад 40 наборів слідів динозаврів

У 1997 році під час видобутку вапняку було виявлено понад 40 наборів слідів, деякі сягали 180 метрів завдовжки. За словами експертів, завдяки новим відкриттям можна отримати цінну інформацію, як ходили динозаври, наскільки вони були великими та інше.

"Сліди настільки добре збереглися, що ми можемо побачити, як деформувався бруд під ногами динозаврів. Разом з іншими скам'янілостями — норами, мушлями та рослинами — ми зможемо оживити грязьове середовище лагуни, по якій ходили динозаври, — пояснює геолог з Музею природної історії Оксфордського університету Дункан Мердок.

На думку професора палеобіології з Університету Бірмінгема Річарда Батлера, команда археологів дізнається набагато більше нових відомостей і уявлень про важливу частину спадщини Землі.

"Наші 3D-моделі дадуть змогу дослідникам продовжити вивчення і зробити доступною цю захопливу частину нашого минулого для майбутніх поколінь", — підсумував він.

Фокус раніше писав про найдавнішого ссавця, що жив в епоху динозаврів близько 200 млн років тому. Терапсиди мали отвори з боків черепа, там у них кріпилися щелепні м'язи і кістки.

Учені раніше з'ясували, який вид тварин живе найдовше на Землі. Найдавнішою живою істотою на планеті вважаються щитні, сімейство невеликих прісноводних ракоподібних.