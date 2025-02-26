Виявлено величезний унікальний слід динозавра віком 130 млн років: чому він фіолетовий

Дослідники повідомили про виявлення фіолетового трипалого сліду динозавра довжиною майже в один метр.

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Гід зі скам'янілостей Джо Томпсон шукав скам'янілості динозаврів на пляжі острова Вайт, коли натрапив на щось дуже цікаве: неймовірний фіолетовий трипалий слід динозавра завдовжки майже в один метр, пише IFLScience.

Передбачається, що вік відбитка ноги динозавра становить близько 130 мільйонів років. За словами Томпсона, слід було виявлено просто посеред гальки на пляжі Шепердс-Чайн і, як вважають експерти, він належить ігуанодону — величезному травоїдному динозавру.

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Відомо, що ігуанодони були величезними травоїдними тваринами, які важили близько 4 000 кілограмів і досягали близько 10 метрів у довжину. Також відомо, що їхні великі пальці були усіяні шипами, що давало змогу тваринам захищатися від хижаків.

Дивовижний фіолетовий слід динозавра було виявлено під час зміщення гальки. Цікаво, що цей слід знаходиться відносно високо в шарах формації Ессекс. Експерти з'ясували, що слід був залишений великим орнітоподом, який пробирався болотистим заплавним ґрунтом. Передбачається, що слід належить великому ігуанодону або спорідненому йому виду. До слова, цей вид динозаврів нещодавно відсвяткував 200 років від дня свого відкриття.

Щодо дивовижного фіолетового кольору відбитка, вчені зазначають, що він зумовлений мінералами в глині. За словами Томпсона, на жаль, імовірно, дивовижний фіолетовий слід динозавра не збережеться навічно.

Річ у тім, що такі відбитки не вічні та з часом стираються. Вчені вважають, що в нинішньому середовищі відбиток проіснує лише наступні кілька місяців. Утім, учені визнають, що такі дивовижні й ефемерні сліди є відгомонами стародавнього світу раннього крейдяного періоду та його мешканців.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли дивні сліди віком понад 160 мільйонів років.