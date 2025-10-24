Найдено яйцо динозавра возрастом 70 млн лет: выглядит так, будто было отложено вчера

Древнее яйцо давно вымерших динозавров было обнаружено учеными в Патагонии и ошеломило экспертов по всему миру. Его возраст оценивается в около 70 миллионов лет.

Невероятно древнее яйцо было обнаружено учеными в Рио-Негро в Патагонии (Аргентина). Несмотря на то, что находка выглядит удивительно похожим на яйцо страуса, его, как считают ученые, отложил представитель рода Bonapartenykus — небольшого плотоядного терапода, обитавшего в этом регионе в конце мелового периода, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что яйца динозавров в этом регионе находили и ранее, однако никогда прежде окаменелости не сохранялись столь хорошо. Предполагается, что возраст окаменелости составляет около 70 миллионов лет.

Відео дня

По словам археологической группы, которая планируется провести тщательное сканирование, чтобы выяснить это. Предполагается, что окаменелость также может содержать даже эмбриональный материал. По словам Гонсало Муньоса из Аргентинского музея естественных наук имени Бернардо Ривадавии, открытие стало настоящей неожиданностью, поскольку окаменелости динозавров и также находят крайне редко, а сами яйца и того реже.

Ученые отмечают, что яйца динозавров особенно редки по целому ряду причин:

хищников на планете меньше, чем травоядных;

яйца больше похожи на птичьи, поскольку именно от хищных динозавров произошли птицы – следовательно скорлупа очень тонкая и хрупкая;

найти яйца сложнее, поскольку процесс сохранения очень сложен.

По словам исследователей, яйцо, как и другие находки с места раскопок, будет отправлено в Аргентинский музей естественных наук для изучения. Исследователи надеются, что внутри яйца все еще содержится эмбрион, но для определения внутри него потребуется детальное сканирование.

Если будут обнаружены следы развивающегося динозавра, это станет одним из важнейших палеонтологических прорывов в истории Южной Америки и предоставит новые сведения о развитии и вылуплении динозавров.

В ходе экспедиции ученые также обнаружили зубы млекопитающих и позвонки змей, что указывает на то, что это место, вероятно, когда-то было местом гнездования. Недалеко от окаменелости древнего яйца динозавра также были обнаружены другие разбитые яйца, фрагменты которых поднесены к камере.

Напомним, ранее мы писали о том, что в древней кладке яиц динозавра обнаружен вид, ранее не встречавшийся в Европе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили идеально сохранившийся эмбрион возрастом 90 млн лет.