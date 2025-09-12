Яйця динозаврів уперше дослідили за допомогою "атомного годинника": допоміг встановити вік

Динозаври жили на Землі десятки мільйонів років тому і їхні яйця все ще можна виявити майже по всій земній кулі. У новому дослідженні вчені вперше використали абсолютно новий метод датування — так званий "атомний годинник для скам'янілостей".

Історія нашої Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Одними з найбільш відомих, мабуть, є динозаври. Вимерлі близько 66 мільйонів років тому через падіння гігантського астероїда, пише IFLScience.

Датування яєць динозаврів

На щастя для нас, учені все ще можуть виявити сліди їхнього перебування на планеті — скам'янілі кістки й навіть яйця динозаврів. За словами дослідників, крихітні шкарлупки, з яких вийшли деякі з найбільших тварин на планеті — щось неймовірне. Однак учені визнають, що аналіз яєць динозаврів є непростим завданням.

Утім, тепер усе може змінитися, оскільки вчені запропонували абсолютно новий метод датування, який вони називають свого роду "атомним годинником для скам'янілостей". Нова технологія використовує уран-свинцевий (U-Pb) метод датування для аналізу кальцитового складу яєць динозаврів, і послідовність подій, що призвели до його розроблення, у цьому контексті стала приємним відкриттям.

Зразки скам'янілих яєць динозаврів, що використовуються для геохронологічного аналізу Фото: Dr Bi Zhao

"Атомний годинник" для датування яєць динозаврів

За словами доктора Бі Чжао з Хубейського інституту геологічних наук, у 2023 році йому з колегами пощастило виявити кілька скам'янілостей яєць динозаврів у Цинлуншані — скам'янілості були повністю заповнені великими, добре сформованими кристалами кальциту. Пізніше він звернувся до свого друга, який спеціалізується на U-Pb-датуванні сталагмітів, і той запропонував використати новий метод.

Методика полягає у впливі мікролазера на об'єкт, щоб випаровувати карбонатні мінерали в аерозоль. Отриману пару потім можна помістити в мас-спектрометр для пошуку атомів урану, які розпадаються з фіксованою швидкістю — це дає надійний спосіб визначення віку.

Цікаво, що раніше ця технологія не була застосовна до яєць динозаврів. За словами доктора Чжао, він вивчив літературу і не знайшов подібних досліджень, а тому спочатку поставився до ідеї скептично. Втім, колега доктора Чжао був налаштований рішуче, а тому вони вирішили спробувати.

Початковою метою дослідження було визначення віку кристалізації великих кристалів кальциту всередині яєць для встановлення максимального віку поховання скам'янілостей. Однак під час експерименту вони виявили, що кальцит із самої яєчної шкаралупи дав ще більш послідовний і надійний U-Pb-вік.

Таким чином ученим вдалося отримати точний вік скам'янілих яєць динозавра. Датування показало, що яйця були відкладені близько 85 мільйонів років тому в пізньокрейдовий період. Це був перший випадок точного датування яєць зі стоянки Цинлуншань, що має велике значення, враховуючи, скільки там було знайдено яєць.

Ця нова методологія є кроком вперед порівняно з попередніми спробами датувати скам'янілості яєць динозаврів, оскільки вона використовує зразки безпосередньо зі скам'янілості. Досі вчені, як правило, використовували проби з навколишніх вулканічних порід, шарів попелу і мінералів, а не самих яєць.

Зразки скам'янілих яєць динозаврів, що використовуються для геохронологічного аналізу Фото: Dr Bi Zhao

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скам'янілі яйця доісторичних тварин розкривають таємниці еволюції.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили понад 250 скам'янілих яєць титанозаврів в Індії.