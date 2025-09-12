Яйца динозавров впервые исследовали с помощью "атомных часов": помогли установить возраст

Динозавры жили на Земле десятки миллионов лет тому и их яйца все еще можно обнаружить почти по всему земному шару. В новом исследовании ученые впервые использовали совершенно новый метод датирования – так называемые “атомные часы для окаменелостей”.

История нашей Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время планета успела стать домом для невероятного количества видов. Одними из наиболее известных, пожалуй, являются динозавры. Вымершие около 66 миллионов лет тому из-за падения гигантского астероида, пишет IFLScience.

Датирование яиц динозавров

К счастью для нас, ученые все еще могут обнаружить следы их пребывания на планете – окаменевшие кости и даже яйца динозавров. По словам исследователей, крошечные скорлупки, из которых вышли некоторые из крупнейших животных на планете – что-то невероятное. Однако ученые признают, что анализ яиц динозавров является непростой задачей.

Впрочем, теперь все может измениться, поскольку ученые предложили совершенно новый метод датирования, который они называют своего рода "атомными часами для окаменелостей". Новая технология использует уран-свинцовый (U-Pb) метод датирования для анализа кальцитового состава яиц динозавров, и последовательность событий, приведших к его разработке, в данном контексте стала приятным открытием.

Образцы окаменелых яиц динозавров, используемые для геохронологического анализа Фото: Dr Bi Zhao

"Атомные часы" для датирования яиц динозавров

По словам доктора Би Чжао из Хубэйского института геологических наук, в 2023 году ему с коллегами посчастливилось обнаружить несколько окаменелостей яиц динозавров в Цинлуншане – окаменелости были полностью заполнены крупными, хорошо сформированными кристаллами кальцита. Позже он обратился к своему другу, специализирующемуся на U-Pb-датировании сталагмитов и тот предложил использовать новый метод.

Методика заключается в воздействии микролазера на объект, чтобы испарять карбонатные минералы в аэрозоль. Полученный пар затем можно поместить в масс-спектрометр для поиска атомов урана, которые распадаются с фиксированной скоростью – это дает надежный способ определения возраста.

Любопытно, что ранее, эта технология не была применима к яйцам динозавров. По словам доктора Чжао, он изучил литература и не нашел подобных исследований, а потому изначально отнесся к идее скептически. Впрочем, коллега доктора Чжао был настроен решительно, а потому они решили попробовать.

Изначальной целью исследования было определение возраста кристаллизации крупных кристаллов кальцита внутри яиц для установления максимального возраста захоронения окаменелостей. Однако в ходе эксперимента они обнаружили, что кальцит из самой яичной скорлупы дал еще более последовательный и надежный U-Pb-возраст.

Таким образом ученым удалось получить точный возраст окаменелых яиц динозавра. Датировка показала, что яйца были отложены около 85 миллионов лет назад в позднемеловой период. Это был первый случай точной датировки яиц из стоянки Цинлуншань, что имеет большое значение, учитывая, сколько там было найдено яиц.

Эта новая методология является шагом вперед по сравнению с предыдущими попытками датировать окаменелости яиц динозавров, поскольку она использует образцы непосредственно из окаменелости. До сих пор ученые, как правило, использовали пробы из окружающих вулканических пород, слоев пепла и минералов, а не самих яиц.

Напомним, ранее мы писали о том, что окаменевшие яйца доисторических животных раскрывают тайны эволюции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили более 250 окаменевших яиц титанозавров в Индии.