Древние динозавры удивили ученых: яйца гигантов оказались более красочными, чем считалось (видео)

Исследователи обнаружили окаменелые яйца динозавров возрастом около 15 миллионов лет — их ожидал сюрприз. Оказалось, что они были крапчатыми и разноцветными, как и у птиц.

За миллиарды лет наша планета стала домом для невероятного количества видов и одними из самых впечатляющих, пожалуй, были динозавры. Но какими на самом деле были яйца динозавров? Ученые обнаружили несколько древних окаменелостей и были весьма удивлены, пишет IFLScience.

Исследование 2017 года показало, что яйца динозавров на самом деле были крапчатыми и разноцветными — об этом свидетельствуют образцы возрастом 150 миллионов лет. Открытие оказалось весьма впечатляющим, поскольку ранее считалось, что разноцветные яйца появились значительно позже у современных птиц.

Известно, что рептилии откладывают чисто белые яйца, а потому предполагалось, что яйца ранних птиц также были белыми. Сегодня птицы, как известно — единственные животные, откладывающие разноцветные яйца, но были ли они первыми? Как показывают сине-зеленые окаменелые яйца овираптора (Heyuannia huangi) возрастом 70 миллионов лет, ответ: нет.

Heyuannia huangi был одним из 15 динозавров и вымерших птиц мелового периода, представленных в коллекции фрагментов древней яичной скорлупы, проанализированной в 2017 году. Ученые использовали рамановскую микроскопию, направляя лазеры на поверхности фрагментов скорлупы, чтобы изучить молекулярный состав окаменелых останков.

По словам автора исследования Ясмины Виманн, изначально полагалось, что сине-зеленый оттенок мог быть связан с минеральными осадками. В ходе исследования они с коллегами изучили множество яичной скорлупы и обнаружили нечто любопытное в окаменелостях яиц овираптора.

Результаты показали широкий спектр цветов и узоров ископаемых яиц. Яйца дейнониха и троодонтид были сине-зелеными, как у хейуании, а некоторые имели темные крапинки, расположенные сверху. Считается, что такая расцветка могла быть своеобразным защитным камуфляжем, защищающим яйца от пролетающих хищников.

Камуфляж яиц — важная особенность птиц, гнездящихся на открытом воздухе, которые защищают свое невылупившееся потомство от визуально ориентированных хищников с помощью скрытой окраски яиц. Считается, что скрытая окраска эволюционировала, чтобы соответствовать преобладающим оттенкам в среде гнездования.

Команда также разработала новый способ оценки "возраста захоронения" скорлупы яиц динозавров. Новый подход получил название LA-ICP-MS U-Pb кальцитовое датирование и включает в себя воздействие лазеров на яйца. В новом исследовании ученые использовали этот метод для измерения содержания микроскопических количеств урана и свинца в образцах.

По словам ученых, лазерные импульсы удаляют небольшой участок поверхности, который далее отправляется в масс-спектрометр для анализа. Известно, что со временем уран медленно превращается в свинец — ученые измеряют соотношение, чтобы определить, как долго распадался образец. Таким образом команде удалось определить возраст захоронения скорлупы яиц динозавров.

