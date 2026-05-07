Обнаружен первый динозавр Шотландии: 166 млн лет назад бродил среди гигантских монстров

Впервые окаменелые останки древнего динозавра размером с собаку были обнаружены учеными еще два десятилетия назад, однако ученые не могли к ним подобраться.

Несколько десятилетий назад ученые впервые заметили окаменелости динозавра, но из-за труднодоступности острова Скай окаменелость все это время оставалась нетронутой. Теперь, ученые наконец-то смогли изучить окаменелые останки — в итоге это оказался первый и наиболее полный частичный скелет динозавра, обнаруженный в Шотландии, пишет Фокус.

Никто не ожидал, что столь важный экземпляр будет так долго оставаться незамеченным, однако его удаленное расположение затрудняло поиски, по крайней мере до недавнего времени. Извлечь окаменелость оказалось непросто: скелет динозавра застрял в твердом известняке вдоль скалистого побережья — это место доступно лишь во время отлива.

Авторы исследования отмечают, что им потребовались веревки, клинья и даже моторная лодка, чтобы безопасно доставить блок в гавань. Команде пришлось работать в соответствии со строгими разрешениями, поскольку территория является частью охраняемого объекта особого научного интереса (SSSI).

В результате ученым удалось собрать достаточно ископаемых, которые позволили предположить, что существо достигало размеров примерно с крупную собаку и питалось растительной пищей. Фрагментарные, но хорошо сохранившиеся кости указывают на то, что он, вероятно, передвигался на крепких ногах и питался растительностью.

По словам соавтора исследования, палеобиолога из Национальных музеев Шотландии, доктора Эльзы Панчироли, динозавры триасового и раннего юрского периода, как правило, были небольшими двуногими хищниками и всеядными животными, но к позднему юрскому периоду они диверсифицировались в очень разнообразный спектр видов, включавший в себя одних из самых крупных наземных позвоночных, когда-либо обитавших на Земле. Таким образом, динозавр, останки которого были обнаружены учеными, обладал весьма скромными размерами, но при этом ему удавалось выжить среди монстров.

Процесс извлечения блока, содержащего следы динозавров Фото: Elsa Panciroli

Авторы отмечают, что эти среднеюрские отложения редко содержат хорошо сохранившиеся скелеты динозавров. Многие известные образцы из этого периода доисторической эпохи представляют собой лишь фрагментарные зубы или сломанные кости конечностей.

По словам доктора Панчироли, они с коллегами изучили особенности скелета динозавра и обнаружили признаки того, что он может принадлежать к группе орнитисхианских динозавров. Отметим, что эта группа включает множество травоядных форм, оставивших следы и отдельные останки, но мало скелетов, из этого геологического среза. Если выводы ученых подтвердятся, обнаруженные останки, вероятно, являются геологически самым молодым известным местонахождением в Шотландии и первым из формации Килмалуаг.

Команда также изучила окаменевшую костную ткань и результаты указывают, что на момент смерти динозавру, вероятно, было около восьми лет или больше, когда он умер — это произошло около 166 миллионов лет назад. Впрочем, несмотря на свой возраст, существо еще не достигло полного размера. Его кости все еще активно росли, хотя и более медленными темпами. Исследователи считают, что это был молодой динозавр, вероятно, приближающийся к зрелости.

Ученые считают, что им, вероятно, удалось обнаружить самый ранний известный пример орнитопода. Впрочем, есть вероятность, что это может быть самым древним ископаемым скелетом игуанодонта, подгруппы орнитоподов.

При написании использовались материалы Earth and Environmental Science, Earth.com.