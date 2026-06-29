11-летний мальчик обнаружил на пляже неожиданную находку возрастом 1,8 миллиона лет: что это (фото)

В Великобритании 11-летний мальчик, прогуливаясь по пляжу со своей семьёй, нашёл зуб вымершего слона возрастом 1,8 миллиона лет, размером с кулак.

Чарли Орчард-Лайл, внимательный молодой человек, заметил каменистый объект вдоль береговой линии пляжа Ист-Лейн в Бодси, живописной прибрежной деревне в графстве Саффолк, Англия, как раз в тот момент, когда он рассказывал о своей любви к слонам, пишет New York Post.

"Мы шли и увидели эту штуку сквозь плеск волн. Это, наверное, было довольно необычно, потому что привлекло внимание нас обоих — мы могли сказать, что это что-то другое, это вызывало другие ощущения", — рассказала изданию мать мальчика, Элеонора.

В Великобритании мальчик нашел на пляже зуб слона Фото: Скриншот

Как сообщает издание, ширина зуба составляет 4 дюйма, а его эмаль сохранилась и минерализовалась в течение сотен тысяч лет.

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По словам экспертов, эрозия, вероятно, высвободила зуб из богатой окаменелостями Красной скалы — геологического образования, простирающегося вдоль восточного побережья Англии.

Кроме того, Элеонора рассказала, что её сын говорил о своей любви к слонам всего за 10 минут до находки.

"По сути, мы шли, а за 10 минут до этого мой сын Чарли рассказывал, как сильно он любит слонов. Я не могу поверить, что можно найти что-то настолько древнее, что существовало 1,8 миллиона лет назад, а потом просто выплывает на берег", — сказала она.

По словам профессора палеонтологии Адриана Листера из Музея естественной истории в Лондоне, они обнаружили левый верхний моляр, принадлежавший Anancus avernensis — ныне вымершему родственнику африканского кустарникового слона, который ходил по земле почти 2 миллиона лет назад.

Напомним, что впервые в Шотландии были обнаружены окаменелые останки древнего динозавра размером с собаку. Они были найдены учёными ещё два десятилетия назад, однако исследователи не могли к ним подобраться.

Напомним, ранее мы писали о том, что впервые в истории учёные собрали воедино окаменелости "китайского дракона": как он выглядит.