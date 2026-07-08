"Мальчик с iPad" на снимке 1941 года взбудоражил интернет: что на самом деле было у него в руках

Архивная фотография детей 1941 года у кинотеатра в Чикаго вызвала ажиотаж в сети после того, как некоторые пользователи заметили мальчика на краю снимка, который, казалось, держал в руках что-то очень странное.

Эта обычная фотография 1941 года была сделана Эдвардом Росскамом в южной части Чикаго. На ней видна очередь хорошо одетых молодых людей и подростков, ожидающих у входа в кинотеатр. Фотография вызвала широкую дискуссию о путешествиях во времени, пишет Daily Star.

Наибольшее внимание пользователей сети привлек мальчик, стоящий на краю фотографии. Внимательные пользователи были убеждены в том, что юноша, судя по всему, держит iPad, ожидая в очереди на киносеанс.

На форуме timetravelerscaught на Reddit один из участников рассказал об этом.

На архивной фотографии 1941 года заметили iPad Фото: Скриншот

"iPad с кинозрителем находится справа", — считает он.

Однако не все пользователи согласны с такой гипотезой о путешествиях во времени. Ведь предполагается, что предмет, который держит мальчик, скорее всего, обычный блокнот. В частности, люди пишут:

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"Мне это напоминает книгу",

"Во времена раннего кино билетеры осматривали зрителей в поисках ручек и блокнотов, чтобы предотвратить незаконное копирование фильма".

"Если я могу путешествовать во времени и у меня есть iPad, то почему, ради Бога, я должен ехать в южную часть Чикаго в 1941 году, чтобы посмотреть дневной сеанс "Семьи Олдрич"?!".

Другие обратили внимание на одежду, которую видно на изображении.

"Они все так красиво одеты. Надеть свою лучшую воскресную одежду, чтобы посмотреть фильм, наверное, было фантастическим удовольствием".

"Часть меня хочет, чтобы мы все так одевались, не пренебрегая мелочами".

"Как красиво они все одеты. Шляпки маленьких человечков такие очаровательные".

Напомним, что загадочная фотография женщины 1930-х годов, которая якобы "разговаривает по мобильному телефону", вызвала недоумение у пользователей сети. В то же время некоторые люди в очередной раз заявили, что путешествия во времени действительно существуют.

Кроме того, один из пользователей соцсети заметил нечто необычное в сандалиях короля Генриха VIII. По его мнению, монарх мог быть путешественником во времени. Ведь якобы обувь короля Генриха VIII имеет удивительное сходство с выпечкой, приготовленной в ресторане Greggs.