"Мальчик с iPad" на снимке 1941 года взбудоражил интернет: что на самом деле было у него в руках
Архивная фотография детей 1941 года у кинотеатра в Чикаго вызвала ажиотаж в сети после того, как некоторые пользователи заметили мальчика на краю снимка, который, казалось, держал в руках что-то очень странное.
Эта обычная фотография 1941 года была сделана Эдвардом Росскамом в южной части Чикаго. На ней видна очередь хорошо одетых молодых людей и подростков, ожидающих у входа в кинотеатр. Фотография вызвала широкую дискуссию о путешествиях во времени, пишет Daily Star.
Наибольшее внимание пользователей сети привлек мальчик, стоящий на краю фотографии. Внимательные пользователи были убеждены в том, что юноша, судя по всему, держит iPad, ожидая в очереди на киносеанс.
На форуме timetravelerscaught на Reddit один из участников рассказал об этом.
"iPad с кинозрителем находится справа", — считает он.
Однако не все пользователи согласны с такой гипотезой о путешествиях во времени. Ведь предполагается, что предмет, который держит мальчик, скорее всего, обычный блокнот. В частности, люди пишут:
- "Мне это напоминает книгу",
- "Во времена раннего кино билетеры осматривали зрителей в поисках ручек и блокнотов, чтобы предотвратить незаконное копирование фильма".
- "Если я могу путешествовать во времени и у меня есть iPad, то почему, ради Бога, я должен ехать в южную часть Чикаго в 1941 году, чтобы посмотреть дневной сеанс "Семьи Олдрич"?!".
Другие обратили внимание на одежду, которую видно на изображении.
- "Они все так красиво одеты. Надеть свою лучшую воскресную одежду, чтобы посмотреть фильм, наверное, было фантастическим удовольствием".
- "Часть меня хочет, чтобы мы все так одевались, не пренебрегая мелочами".
- "Как красиво они все одеты. Шляпки маленьких человечков такие очаровательные".
Напомним, что загадочная фотография женщины 1930-х годов, которая якобы "разговаривает по мобильному телефону", вызвала недоумение у пользователей сети. В то же время некоторые люди в очередной раз заявили, что путешествия во времени действительно существуют.
Кроме того, один из пользователей соцсети заметил нечто необычное в сандалиях короля Генриха VIII. По его мнению, монарх мог быть путешественником во времени. Ведь якобы обувь короля Генриха VIII имеет удивительное сходство с выпечкой, приготовленной в ресторане Greggs.