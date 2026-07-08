"Хлопчик з iPad" на знімку 1941 року збентежив мережу: що насправді було в його руках
Архівна фотографія дітей з 1941 року біля кінотеатру в Чикаго збентежила мережу після того, як деякі користувачі помітили хлопчика на краю зображення, який, здавалося, тримав щось дуже дивне.
Звичайна фотографія 1941 року була зроблена Едвардом Росскамом у південній частині Чикаго. На ній видно чергу гарно вбраних молодих людей та підлітків, які чекають біля кінотеатру. Світлина викликала широке обговорення щодо подорожей у часі, пише Daily Star.
Найбільшу увагу користувачів мережі привернув хлопчик, який стоїть на краю фотографії. Пильні юзери були переконані в тому, що юнак, схоже, тримає iPad, чекаючи в черзі на кінопоказ.
На форумі timetravelerscaught на Reddit один із учасників розповів про це.
"iPad із кіноглядачем знаходиться праворуч", — вважає він.
Але не всі користувачі погоджуються з такою гіпотезою про подорожі в часі. Адже припускають, що предмет, який носить хлопчик, скоріше за все, звичайний блокнот. Зокрема, люди пишуть:
- "Мені це схоже на книгу",
- "У часи раннього кіно білетери оглядали глядачів у пошуках ручок та блокнотов, щоб запобігти контрафактному відтворенню фільму".
- "Якщо я можу подорожувати в часі, маю iPad, то чому, заради Бога, я маю йти в південну частину Чикаго в 1941 році дивитися денний сеанс "Сім’ї Олдріч"?!".
Інші звернули увагу на одяг, який видно на зображенні.
- "Вони всі так гарно одягнені. Вдягнути свій найкращий недільний одяг, щоб подивитися фільм, мабуть, було фантастичним задоволенням".
- "Частина мене хоче, щоб ми всі так одягалися з дрібниць".
- "Як гарно вони всі одягнені. Капелюшки маленьких чоловічків такі чарівні".
Нагадаємо, що загадкова фотографія жінки 1930-х років, яка нібито "розмовляє по мобільному телефону", збентежила користувачів у мережі. Натомість деякі люди вкотре заявили, що подорожі в часі насправді існують.
Також один із користувачів соцмережі помітив щось у сандалях короля Генріха VIII. На його думку, монарх міг бути мандрівником у часі. Адже нібито взуття короля Генріха VIII має дивну схожість зі випічкою, приготовленою в ресторані Greggs.