"Хлопчик з iPad" на знімку 1941 року збентежив мережу: що насправді було в його руках

Архівна фотографія дітей з 1941 року біля кінотеатру в Чикаго збентежила мережу після того, як деякі користувачі помітили хлопчика на краю зображення, який, здавалося, тримав щось дуже дивне.

Звичайна фотографія 1941 року була зроблена Едвардом Росскамом у південній частині Чикаго. На ній видно чергу гарно вбраних молодих людей та підлітків, які чекають біля кінотеатру. Світлина викликала широке обговорення щодо подорожей у часі, пише Daily Star.

Найбільшу увагу користувачів мережі привернув хлопчик, який стоїть на краю фотографії. Пильні юзери були переконані в тому, що юнак, схоже, тримає iPad, чекаючи в черзі на кінопоказ.

На форумі timetravelerscaught на Reddit один із учасників розповів про це.

На архівному фото 1941 року помітили iPad Фото: Скріншот

"iPad із кіноглядачем знаходиться праворуч", — вважає він.

Але не всі користувачі погоджуються з такою гіпотезою про подорожі в часі. Адже припускають, що предмет, який носить хлопчик, скоріше за все, звичайний блокнот. Зокрема, люди пишуть:

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"Мені це схоже на книгу",

"У часи раннього кіно білетери оглядали глядачів у пошуках ручок та блокнотов, щоб запобігти контрафактному відтворенню фільму".

"Якщо я можу подорожувати в часі, маю iPad, то чому, заради Бога, я маю йти в південну частину Чикаго в 1941 році дивитися денний сеанс "Сім’ї Олдріч"?!".

Інші звернули увагу на одяг, який видно на зображенні.

"Вони всі так гарно одягнені. Вдягнути свій найкращий недільний одяг, щоб подивитися фільм, мабуть, було фантастичним задоволенням".

"Частина мене хоче, щоб ми всі так одягалися з дрібниць".

"Як гарно вони всі одягнені. Капелюшки маленьких чоловічків такі чарівні".

Нагадаємо, що загадкова фотографія жінки 1930-х років, яка нібито "розмовляє по мобільному телефону", збентежила користувачів у мережі. Натомість деякі люди вкотре заявили, що подорожі в часі насправді існують.

Також один із користувачів соцмережі помітив щось у сандалях короля Генріха VIII. На його думку, монарх міг бути мандрівником у часі. Адже нібито взуття короля Генріха VIII має дивну схожість зі випічкою, приготовленою в ресторані Greggs.