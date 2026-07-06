На портреті Генріха VIII знайшли "доказ" подорожей у часі: все через його взуття (фото)

Один із користувачів соцмережі помітив щось у сандалях короля Генріха VIII. На його думку, монарх міг бути мандрівником у часі. Адже нібито взуття короля Генріха VIII має дивну схожість зі випічкою, приготовленими в ресторані Greggs, що змусило його задуматися, чи мандрував монарх у майбутнє.

Люк з Манчестера, опублікувавши пост на X, поділився зображенням портрета колишнього правителя, виділивши його взуття, яке було разюче схоже на улюблену випічку, повідомляє Daily Star.

Він розмірковував, чи не є картина XVI століття доказом подорожі короля в часі, щоб скуштувати улюблену мережу пекарень Британії.

У своєму твіті він пожартував.

"Чому взуття Генріха VIII схоже на запечений хліб від Греггса?" — запитав він.

Чому черевики Генріха VIII схожі на пиріжки Фото: Скріншот

Вулична пекарня була розчулена цим порівнянням і відповіла.

"Ми втрачаємо голову через це", — йдеться у дописі.

Публікація зібрала майже 600 ретвітів та понад 3000 лайків, а також викликала широку дискусію щодо обґрунтованості його теорії.

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Взуття Генріха VIII стало вірусним Фото: Скріншот

Реакція користувачів соцмережі була різною:

"Ааа, заварне тісто".

"Оскільки вони такі, їм потрібно тримати пальці ніг у теплі взимку".

"Щодо іншого – чіабата перекладається як капці. Це триває вже давно".

"Брате, це ж сир і цибуля. Візьми себе в руки".

"Тому що, і мало хто про це знає, ноги Генріха VIII були чудовими!!!"

Відомо, що Greggs — найбільша мережа пекарень у Великій Британії, продає 1,5 мільйона ковбасних рулетів щотижня — це колосальні 145 мільйонів щороку.

Натомість король Генріха VIII — другий монарх з династії Тюдорів правив з 21 квітня 1509 року до своєї смерті 28 січня 1547 року. Він відомий своїми шістьма шлюбами та зусиллями щодо зменшення впливу католицької церкви в Англії.

Нагадаємо, що загадкова фотографія жінки 1930-х років, яка нібито "розмовляє по мобільному телефону", збентежила користувачів у мережі. Натомість деякі люди вкотре заявили, що подорожі в часі насправді існують.

Також старовинна фотографія спантеличила користувачів соціальних мереж. Юзер, який її опублікував, стверджує, що його дідусь може бути мандрівником у часі, адже тримає у руці щось схоже на iPhone.