На портреті Генріха VIII знайшли "доказ" подорожей у часі: все через його взуття (фото)
Один із користувачів соцмережі помітив щось у сандалях короля Генріха VIII. На його думку, монарх міг бути мандрівником у часі. Адже нібито взуття короля Генріха VIII має дивну схожість зі випічкою, приготовленими в ресторані Greggs, що змусило його задуматися, чи мандрував монарх у майбутнє.
Люк з Манчестера, опублікувавши пост на X, поділився зображенням портрета колишнього правителя, виділивши його взуття, яке було разюче схоже на улюблену випічку, повідомляє Daily Star.
Він розмірковував, чи не є картина XVI століття доказом подорожі короля в часі, щоб скуштувати улюблену мережу пекарень Британії.
У своєму твіті він пожартував.
"Чому взуття Генріха VIII схоже на запечений хліб від Греггса?" — запитав він.
Вулична пекарня була розчулена цим порівнянням і відповіла.
"Ми втрачаємо голову через це", — йдеться у дописі.
Публікація зібрала майже 600 ретвітів та понад 3000 лайків, а також викликала широку дискусію щодо обґрунтованості його теорії.
Реакція користувачів соцмережі була різною:
- "Ааа, заварне тісто".
- "Оскільки вони такі, їм потрібно тримати пальці ніг у теплі взимку".
- "Щодо іншого – чіабата перекладається як капці. Це триває вже давно".
- "Брате, це ж сир і цибуля. Візьми себе в руки".
- "Тому що, і мало хто про це знає, ноги Генріха VIII були чудовими!!!"
Відомо, що Greggs — найбільша мережа пекарень у Великій Британії, продає 1,5 мільйона ковбасних рулетів щотижня — це колосальні 145 мільйонів щороку.
Натомість король Генріха VIII — другий монарх з династії Тюдорів правив з 21 квітня 1509 року до своєї смерті 28 січня 1547 року. Він відомий своїми шістьма шлюбами та зусиллями щодо зменшення впливу католицької церкви в Англії.
Нагадаємо, що загадкова фотографія жінки 1930-х років, яка нібито "розмовляє по мобільному телефону", збентежила користувачів у мережі. Натомість деякі люди вкотре заявили, що подорожі в часі насправді існують.
Також старовинна фотографія спантеличила користувачів соціальних мереж. Юзер, який її опублікував, стверджує, що його дідусь може бути мандрівником у часі, адже тримає у руці щось схоже на iPhone.