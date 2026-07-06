На портрете Генриха VIII обнаружили "доказательство" путешествий во времени: все из-за его обуви (фото)

Один из пользователей соцсети заметил нечто необычное в сандалиях короля Генриха VIII. По его мнению, монарх мог быть путешественником во времени. Ведь якобы обувь короля Генриха VIII имеет удивительное сходство с выпечкой, приготовленной в ресторане Greggs, что заставило его задуматься, не путешествовал ли монарх в будущее.

Люк из Манчестера, опубликовав пост в X, поделился фотографией портрета бывшего правителя, обратив внимание на его обувь, которая была поразительно похожа на любимую выпечку, сообщает Daily Star.

Он размышлял, не является ли картина XVI века доказательством того, что король путешествовал во времени, чтобы попробовать выпечку из своей любимой сети пекарен в Британии.

В своём твите он пошутил.

"Почему обувь Генриха VIII похожа на запечённый хлеб от Греггса?" — спросил он.

Почему ботинки Генриха VIII похожи на пирожки Фото: Скриншот

Уличная пекарня была тронута этим сравнением и ответила.

"Мы сходим с ума из-за этого", — говорится в посте.

Эта публикация собрала почти 600 ретвитов и более 3000 лайков, а также вызвала широкую дискуссию об обоснованности его теории.

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Обувь Генриха VIII стала вирусной Фото: Скриншот

Реакция пользователей социальной сети была различной:

"Ааа, заварное тесто".

"Поскольку они такие, им нужно держать пальцы ног в тепле зимой".

"Что касается остального — чиабата переводится как тапочки. Так уже давно".

"Брат, это же сыр и лук. Возьми себя в руки".

"Потому что, и мало кто об этом знает, ноги Генриха VIII были великолепны!!!"

Известно, что Greggs — крупнейшая сеть пекарен в Великобритании — продает 1,5 миллиона колбасных рулетов каждую неделю, что составляет колоссальные 145 миллионов в год.

В свою очередь, король Генрих VIII — второй монарх из династии Тюдоров — правил с 21 апреля 1509 года до своей смерти 28 января 1547 года. Он известен своими шестью браками и усилиями по ослаблению влияния католической церкви в Англии.

Напомним, что загадочная фотография женщины 1930-х годов, которая якобы "разговаривает по мобильному телефону", вызвала недоумение у пользователей сети. В то же время некоторые люди в очередной раз заявили, что путешествия во времени действительно существуют.

Кроме того, старинная фотография озадачила пользователей социальных сетей. Пользователь, который её опубликовал, утверждает, что его дедушка, возможно, путешественник во времени, ведь в руке у него что-то, похожее на iPhone.