Зелені міста з дивними формами: "мандрівник у часі" показав, як виглядає світ у 2118 році (фото)

Чоловік, який стверджує, що є одним із перших мандрівників у часі у світі, спантеличив мережу, адже заявив, що він подорожував у 2118 рік у рамках секретної місії ЦРУ. Він наполягає, що має фотографію міста майбутнього як доказ.

Олександр Сміт стверджує, що брав участь у секретній місії ЦРУ та ризикує своєю безпекою, розкриваючи майбутнє, пише видання Daily Star.

У відео на YouTube він заявляє, що ЦРУ "шукає мене, а я живу, переховуючись". Він стверджує, що подорожував з 1981 по 2118 рік, перш ніж повернутися.

"Я відвідав 2118 рік у рамках надсекретної місії ЦРУ. Наскільки мені відомо, це був один із перших випадків успішного завершення подорожі в часі. Я побував у майбутньому, а потім повернувся в минуле. Все це сталося у 1981 році", — сказав він.

Протягом усього відео чоловік розкриває те, що він називає доказом своєї пригоди в часі, показуючи фотографію, яка, як він стверджує, підтверджує його історію.

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"У мене є дещо, що я вам сьогодні покажу. Це фото було зроблено у 2118 році. Це фото міста, яким я гуляв. Я ніколи не забуду, коли зробив це фото. Це було одразу за містом, ще до того, як я в нього зайшов", — каже мандрівник.

Мандрівник у часі показав фото зеленого міста Фото: Скріншот

На розмитому зображенні видно кілька величних зелених будівель з незвичайними формами. Воно не має жодної схожості з жодним містом, яке зараз можна знайти деінде у світі.

"Я вирішив почекати до цього часу, щоб показати вам цю картину, бо не знав, чи готовий світ її побачити. Це була картина з майбутнього, яку я зміг відтворити. На ньому було лише незначне спотворення, спричинене процесом подорожі в часі", — каже Сміт.

Окреслюючи, як виглядатиме Земля в наступному столітті, чоловік розповів, що людство нібито зустрічатиметься з інопланетними істотами, перейматиме іншу мову та спостерігатиме за різким погіршенням стану навколишнього середовища.

"Інопланетяни справді відвідують нас, є розумні інопланетяни, які справді прилітають на Землю. Вони вперше відвідали нас у середині 21 століття", — сказав він.

Нагадаємо, що чоловік на ім'я Френк приголомшив мережу, коли заявив, що знайшов у книгарні на знаменитій ліверпульській вулиці Болд-стріт часовий портал. За його словами, під час візиту він перенісся в часі у 1950-ті роки.

Також кадри з останнього концерту Елвіса Преслі 1977 року збентежили фанатів легендарного виконавця після того, як деяк користувачі соцмережі заявили, що помітили щось дивне на зображеннях. Зокрема, конспірологи вважають, що на концерті Елвіса видно людину, яка тримала мобільний телефон.