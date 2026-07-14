Часовий портал у відомому місті: чоловік заявляє, що зайшов до книгарні і потрапив у 1950-ті роки

Чоловік на ім'я Френк приголомшив мережу, коли заявив, що знайшов у книгарні на знаменитій ліверпульській вулиці Болд-стріт часовий портал. За його словами, під час візиту він перенісся в часі у 1950-ті роки.

Також чоловік говорить, що він був не єдиним, хто повідомляв про це паранормальне явище, пише Daily Star.

Ця історична вулиця давно відома через незвичайну історію, що сталася кілька десятиліть тому. Навіть сьогодні відвідувачі повідомляють про дивні випадки.

Назагадковіша вулиця у центрі Ліверпуля: які секрети приховує Болд-стріт

Вулиця Болд-стріт у центрі Ліверпуля сповнена численних історій про привидів, але це не типові моторошні білі постаті. Найвідоміша історія пов'язана з чоловіком на ім'я Френк.

Цей псевдонім був створений дослідником паранормальних явищ Томом Слеменом, відомим своєю серією історій "Ліверпуль з привидами".

"Один хлопець, якого я тоді називав Френком, щоб приховати його особу, відвідав центр міста зі своєю дружиною в липні 1996 року, і вона заскочила до книгарні "Діллонс", яка пізніше перетворилася на "Вотерстоунс", поки чоловік переглядав компакт-диски в музичному магазині біля Центрального вокзалу". Але Коли Френк зустрівся зі своєю дружиною в "Діллон"с, він був приголомшений, адже виявив, що книгарня перетворилася на універмаг під назвою Cripps, а Болд-стріт, судячи з вінтажного одягу пішоходів та класичних автомобілів, ніби повернулася до 1950-х років", — повідомляє Liverpool Echo .

Відео дня

Транспортний вагон мало не перекинув Френка, і коли він намагався осмислити все, він зіткнувся з іншою мандрівницею в часі 1990-х років — мініатюрною 20-річною дівчиною на ім'я Емма. Вона була одягнена в салатовий топ, чорні хіпстери та несла сумку Miss Selfridge. І вона, і Френк зазирали у вітрину Cripps, розглядаючи сумочки та жіноче взуття.

Вулиця Болд-стріт у центрі Ліверпуля у минулому Фото: Скріншот

"Раптом 1996 рік повернувся на своє місце Cripps повернувся до Діллонса. Френк запитав Емму, чи відчула вона теж часовий зсув, на що вона відповіла здивованим кивком: "Так. Я думала, що це відкрився новий магазин. Я йшла подивитися на одяг, а тепер це книгарня". Вони стояли там, занурені в вічі книгарні Діллонса, обидва намагаючись осягнути свою коротку подорож у часі", — йдеться у розповіді.

Але Френк був не першим, і точно не останнім, хто зіткнувся зі зсувом у часі на Болд-стріт. Багато людей залишили коментарі під історією про "зсуву в часі" на Болд-стріт. Користувачі стверджували, що чули розповіді про це явище або самі були свідками чогось дивного.

"У 1971 році на Болд-стріт я пережила часове зміщення. Я знаю, що це здається неймовірним, але це було реально, і люди з того часу теж могли мене бачити", — написала Ірен Мортон.

Вважається, що відповідь може критися в самих фундаментах вулиці. За даними BBC, Болд-стріт розташована над величезною підземною мережею стін та водних шляхів.

У 2001 році там знайшли колодязь в одній із цих підземних споруд. Історичний музей Ліверпуля назвав його "однією з найбільших знахідок у центрі Ліверпуля". Археологи витратили три тижні на розкопки на цьому місці, знайшовши глиняні трубки та фрагменти порцеляни. Сьогодні відвідувачі можуть побачити "Стару криницю бажань" на території Джеффа.

Нагадаємо, що чоловік на ім'я Джон Тайтор спантеличив мережу стверджуючи, що він мандрівник у часі з 2036 року, який повернувся у 2000 рік, щоб попередити світ про ядерну війну та похмуре майбутнє. Його заява спровокувала дискусію про те, чи дійсно його передбачення були реальними, чи це просто нова теорія змови?

Також кадри з останнього концерту Елвіса Преслі 1977 року збентежили фанатів легендарного виконавця після того, як деяк користувачі соцмережі заявили, що помітили щось дивне на зображеннях. Зокрема, конспірологи вважають, що на концерті Елвіса видно людину, яка тримала мобільний телефон.