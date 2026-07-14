Портал во времени в известном городе: мужчина утверждает, что зашел в книжный магазин и оказался в 1950-х годах

Мужчина по имени Фрэнк поразил интернет, заявив, что обнаружил в книжном магазине на знаменитой ливерпульской улице Болд-стрит временной портал. По его словам, во время визита он перенесся во времени в 1950-е годы.

Кроме того, мужчина говорит, что он был не единственным, кто сообщал об этом паранормальном явлении, пишет Daily Star.

Эта историческая улица давно известна благодаря необычному событию, произошедшему несколько десятилетий назад. Даже сегодня посетители рассказывают о странных случаях.

Самая загадочная улица в центре Ливерпуля: какие секреты скрывает Болд-стрит

Улица Болд-стрит в центре Ливерпуля изобилует многочисленными историями о привидениях, но речь здесь идет не о типичных жутких белых фигурах. Самая известная история связана с мужчиной по имени Фрэнк.

Этот псевдоним был придуман исследователем паранормальных явлений Томом Слеменом, известным своей серией рассказов "Ливерпуль с привидениями".

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"Один парень, которого я тогда называл Фрэнком, чтобы скрыть его личность, посетил центр города со своей женой в июле 1996 года, и она заскочила в книжный магазин "Диллонс", который позже превратился в "Уотерстоунс", пока муж просматривал компакт-диски в музыкальном магазине возле Центрального вокзала". Но когда Фрэнк встретился со своей женой в "Диллонс", он был ошеломлён, ведь обнаружил, что книжный магазин превратился в универмаг под названием Cripps, а Болд-стрит, судя по винтажной одежде прохожих и классическим автомобилям, словно вернулась в 1950-е годы", — сообщает Liverpool Echo.

Транспортный вагон чуть не опрокинул Фрэнка, и когда он пытался во всем разобраться, он столкнулся с другой путешественницей во времени из 1990-х годов — миниатюрной 20-летней девушкой по имени Эмма. Она была одета в салатовый топ, чёрные хипстеры и несла сумку Miss Selfridge. И она, и Фрэнк заглядывали в витрину Cripps, рассматривая сумочки и женскую обувь.

Улица Болд-стрит в центре Ливерпуля в прошлом Фото: Скриншот

"Внезапно 1996 год вернулся на своё место — Криппс вернулся к Диллонсу. Фрэнк спросил Эмму, почувствовала ли она тоже сдвиг во времени, на что она ответила удивлённым кивком: "Да. Я думала, что здесь открылся новый магазин. Я шла посмотреть на одежду, а теперь это книжный магазин". Они стояли там, погруженные в атмосферу книжного магазина Диллонса, оба пытаясь осознать своё короткое путешествие во времени", — говорится в рассказе.

Но Фрэнк был не первым и точно не последним, кто столкнулся со сдвигом во времени на Болд-стрит. Многие люди оставили комментарии под историей о "сдвиге во времени" на Болд-стрит. Пользователи утверждали, что слышали рассказы об этом явлении или сами были свидетелями чего-то странного.

"В 1971 году на Болд-стрит я пережила временной сдвиг. Я знаю, что это кажется невероятным, но это было на самом деле, и люди того времени тоже могли меня видеть", — написала Ирен Мортон.

Считается, что ответ может крыться в самых основаниях улицы. По данным BBC, Болд-стрит расположена над огромной подземной сетью стен и водных путей.

В 2001 году там обнаружили колодец в одном из этих подземных сооружений. Исторический музей Ливерпуля назвал его "одной из величайших находок в центре Ливерпуля". Археологи провели три недели, проводя раскопки на этом месте, и обнаружили глиняные трубочки и фрагменты фарфора. Сегодня посетители могут увидеть "Старый колодец желаний" на территории Джеффа.

Напомним, что человек по имени Джон Тайтор озадачил интернет, заявив, что он — путешественник во времени из 2036 года, вернувшийся в 2000 год, чтобы предупредить мир о ядерной войне и мрачном будущем. Его заявление вызвало дискуссию о том, действительно ли его предсказания были реальными или это просто новая теория заговора?

Кроме того, кадры с последнего концерта Элвиса Пресли в 1977 году вызвали недоумение у поклонников легендарного исполнителя после того, как некоторые пользователи соцсети заявили, что заметили на снимках нечто странное. В частности, конспирологи считают, что на концерте Элвиса виден человек, держащий мобильный телефон.