Ядерная война и тираны: "путешественник во времени" вернулся из 2036 года, чтобы предупредить людей

Человек по имени Джон Тайтор озадачил интернет, заявив, что он — путешественник во времени из 2036 года, вернувшийся в 2000 год, чтобы предупредить мир о ядерной войне и мрачном будущем. Его заявление вызвало дискуссию о том, действительно ли его предсказания были правдивыми или это просто новая теория заговора?

Несмотря ни на что, некоторые люди убеждены, что загадочный Джон Тайтор действительно вернулся в 2000 год, чтобы предупредить о будущем, пишет Daily Star.

На интернет-форуме мужчина сделал смелые заявления о своей миссии по спасению человечества от судьбы, полной ядерной войны и тиранических правительств.

Сторонники теорий заговора относятся к Тайтору с уважением, ведь многие верят в его удивительные заявления о путешествиях во времени.

Однако этот человек, опубликовав несколько прогнозов на будущее, советов о том, как избежать катастроф, и изображений с машиной времени, внезапно исчез.

Автомобиль DeLorean из фильма "Назад в будущее" Фото: Скриншот

Его активность в сети сопровождалась мрачными прогнозами, советами о том, как избежать мировой катастрофы, и фотографиями его машины для путешествий во времени, очень похожей на культовый автомобиль DeLorean из фильма "Назад в будущее".

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Война в Ираке и персональные компьютеры: о чем рассказывал путешественник во времени

"Ничто из того, что я сказал, не станет неожиданностью. Вы действительно удивлены тем, что у Ирака теперь есть ядерное оружие, или это просто бред, чтобы заставить всех смириться с предстоящей войной", — заявил он.

Кроме того, он утверждал, что входил в состав военного подразделения, которое проживало в будущем во Флориде, вернулся в 1975 год и остановился в 2000 году по "личным причинам".

"Моя цель — чтобы мне не поверили. Возможно, я должен поделиться с вами небольшим секретом. Никто из вас не полюбит будущее. Ведь этот период считается полным ленивых, эгоцентричных, необразованных овец", — рассказывал он.

В одном из прогнозов "путешественник во времени" обсуждал обман, связанный с оружием массового уничтожения, перед войной в Ираке в 2003 году.

Ведь многие считают, что заявления о наличии оружия массового уничтожения в арсенале Саддама Хусейна послужили поводом для оправдания военных действий против этой страны. Поэтому его сторонники утверждают, что он заранее знал о конфликте.

Еще один его удивительный прогноз касался одного из самых первых персональных компьютеров, скрытая функция которого была раскрыта лишь в августе 2004 года.

Его сторонники утверждают, что это является доказательством того, что Тайтор — путешественник во времени.

Некоторые прогнозы Джона Тайтора так и не сбылись, например, предсказание о Гражданской войне в Америке в начале 2004 года. Также он предсказал, что коровья бешенство распространится по всему миру, и Олимпийские игры будут отменены.

Но, несмотря на эти не оправдавшиеся прогнозы, конспирологи утверждают, что он предотвратил эти события, просто предупредив нас о них.

Тайтор объяснил, что, живя прошлым, он создавал альтернативную временную линию, в которой некоторые аспекты его реальности и нашей отличались.

Однако, несмотря на это признание, многочисленные преданные поклонники продолжают настаивать на том, что прогнозы Тайтора относительно будущих событий были слишком сложными, чтобы их можно было сфабриковать.

Напомним, что кадры с последнего концерта Элвиса Пресли в 1977 году вызвали недоумение у поклонников легендарного исполнителя после того, как некоторые пользователи соцсети заявили, что заметили на снимках нечто странное. В частности, конспирологи считают, что на концерте Элвиса виден человек, держащий мобильный телефон.

Напомним, что письмо школьницы, написанное в 1969 году, обнаружили с удивительно точными предсказаниями о будущем. Документ нашел 67-летний Питер Бекертон за спинкой старого дивана, который он реставрировал для клиента.