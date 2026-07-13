Ядерна війна і тирани: "мандрівник у часі" повернувся з 2036 року, щоб попередити людей

Чоловік на ім'я Джон Тайтор спантеличив мережу стверджуючи, що він мандрівник у часі з 2036 року, який повернувся у 2000 рік, щоб попередити світ про ядерну війну та похмуре майбутнє. Його заява спровокувала дискусію про те, чи дійсно його передбачення були реальними, чи це просто нова теорія змови?

Попри все деякі люди переконані, що таємничий Джон Тайтор справді повернувся у 2000 рік, щоб попередити про майбутнє, пише Daily Star.

На інтернет-форумі, чоловік зробив сміливі заяви про свою місію врятувати людство від долі, сповненої ядерної війни та тиранічних урядів.

Прихильники теорій змови ставляться до постаті Тайтора з повагою, адже багато, хто вірить в його дивовижні заяви про подорожі в часі.

Натомість чоловік після публікації кількох прогнозів на майбутнє, порад щодо уникнення катастроф та зображень з машиною часу, раптово зник.

Автомобіль DeLorean з фільму Назад у майбутнє Фото: Скріншот

Його онлайн-активність супроводжувалася жахливими прогнозами, порадами щодо уникнення світової катастрофи та фото його машини для подорожей у часі, що дуже схожа на культовий автомобіль DeLorean з фільму "Назад у майбутнє".

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Війна в Іраці та персональні ПК: про що говорив мандрівник у часі

"Жодне з того, що я сказав, не стане несподіванкою. Ви справді здивовані, що Ірак тепер має ядерну зброю, чи це просто маячня, щоб змусити всіх змиритися з наступною війною", — заявив він.

Також він стверджував, що він був частиною військового підрозділу, який жив у майбутньому у Флориді, повернувся до 1975 року та зробив зупинку у 2000 році з "особистих причин".

"Моя мета — щоб мені не повірили. Можливо, я повинен поділитися з вами невеликим секретом. Ніхто вас не полюбить майбутнє. Адже цей період вважається повним лінивих, егоцентричних, неосвічених овець", — розповідав він.

В одному з прогнозів "мандрівник у часі" обговорював обман щодо зброї масового знищення перед війною в Іраку в 2003 році.

Адже багато, хто вважає, що заяви про наявність зброї масового ураження в арсеналі Саддама Хусейна були приводом для виправдання військових дій проти цієї країни. Тож його прихильники, кажуть, що він заздалегідь знав про конфлікт.

Ще один надзвичайний його прогноз стосувався одного з найперших персональних комп'ютерів, прихована функція якого була розкрита лише у серпні 2004 року.

Його прихильники стверджують, що це є доказом того, що Тайтор мандрівник у часі.

Кілька прогнозів Джона Тайтора так і не справдилися, наприклад, передбачення Громадянської війни в Америці на початку 2004 року. Також він передбачив, що коров'ячий сказ пошириться по всьому світу, і Олімпійські ігри будуть скасовані.

Але незважаючи на ці нездійснені прогнози, конспірологи стверджують, що він запобіг цим подіям, просто попередивши нас про них.

Тайтор пояснив, що, живучи минулим, він створював альтернативну часову лінію, де певні аспекти його реальності та нашої відрізнялися.

Однак, попри це одкровення, численні віддані прихильники продовжують наполягати на тому, що прогнози Тайтора щодо майбутніх подій були надто складними, щоб їх можна було сфабрикувати.

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