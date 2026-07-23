Зеленые города со странными формами: "путешественник во времени" показал, как будет выглядеть мир в 2118 году (фото)

Мужчина, утверждающий, что является одним из первых путешественников во времени в мире, озадачил интернет-сообщество, заявив, что побывал в 2118 году в рамках секретной миссии ЦРУ. Он настаивает, что в качестве доказательства у него есть фотография города будущего.

Александр Смит утверждает, что участвовал в секретной миссии ЦРУ и рискует своей безопасностью, раскрывая будущее, пишет издание Daily Star.

В видео на YouTube он заявляет, что ЦРУ "ищет меня, а я живу, скрываясь". Он утверждает, что путешествовал с 1981 по 2118 год, прежде чем вернуться.

"Я побывал в 2118 году в рамках сверхсекретной миссии ЦРУ. Насколько мне известно, это был один из первых случаев успешного завершения путешествия во времени. Я побывал в будущем, а затем вернулся в прошлое. Все это произошло в 1981 году", — сказал он.

На протяжении всего видео мужчина раскрывает то, что он называет доказательством своего путешествия во времени, показывая фотографию, которая, как он утверждает, подтверждает его историю.

Відео дня

"У меня есть кое-что, что я вам сегодня покажу. Эта фотография была сделана в 2118 году. На ней запечатлен город, по которому я гулял. Я никогда не забуду, когда сделал эту фотографию. Это было сразу за городом, ещё до того, как я в него вошёл", — говорит путешественник.

Путешественник во времени показал фото зеленого города Фото: Скриншот

На размытом изображении видны несколько величественных зеленых зданий необычной формы. Оно не имеет никакого сходства ни с одним городом, который сейчас можно найти где-либо в мире.

"Я решил подождать до этого момента, чтобы показать вам эту картину, потому что не знал, готов ли мир её увидеть. Это была картина из будущего, которую мне удалось воссоздать. На ней было лишь незначительное искажение, вызванное процессом путешествия во времени", — говорит Смит.

Описывая, как будет выглядеть Земля в следующем столетии, мужчина рассказал, что человечество якобы встретится с инопланетными существами, освоит другой язык и станет свидетелем резкого ухудшения состояния окружающей среды.

"Инопланетяне действительно посещают нас, существуют разумные инопланетяне, которые действительно прилетают на Землю. Впервые они посетили нас в середине XXI века", — сказал он.

Напомним, что мужчина по имени Фрэнк поразил интернет, заявив, что обнаружил в книжном магазине на знаменитой ливерпульской улице Болд-стрит временной портал. По его словам, во время визита он перенесся во времени в 1950-е годы.

Кроме того, кадры с последнего концерта Элвиса Пресли в 1977 году вызвали недоумение у поклонников легендарного исполнителя после того, как некоторые пользователи соцсети заявили, что заметили на снимках нечто странное. В частности, конспирологи считают, что на концерте Элвиса виден человек, держащий мобильный телефон.