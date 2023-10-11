ВСУ уничтожили целую роту предателей на Запорожье, которая состояла из наркоманов и алкоголиков, — Братчук

По словам движения "АТЕШ", гибель предателей Украины из Геническа произошла из-за "убийственных приказов российских начальников".

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В полном составе на Запорожском направлении погибла рота так называемого "народного ополчения" Геническа(предатели Украины). Об этом 11 октября сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, оккупанты в течение полугода собирали роту "добровольцев".

"В основном это были наркоманы, алкоголики и другой "цвет нации", — отмечает Братчук.

От добавляет, что предателям обещали высокое денежное обеспечение и военный карьерный рост в Крыму.

"Но судьба распорядилась иначе. Все предатели до одного были уничтожены", — говорится в сообщении.

Город Геническ, карта

О гибели на Запорожском направлении роты предателей из Геническа сообщает и движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале.

По их словам, это произошло из-за "убийственных приказов российских начальников, в духе советского "мясозакидывания".

"Не верь оккупанту — не поддавайся его сладким обещаниям", — добавляет "АТЕШ".

Напомним, 4 октября пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные уничтожили три лодки с диверсионно-разведывательными группами оккупантов на Юге.