Силы обороны Украины уничтожили три лодки с российскими ДРГ на юге, — ОК "Юг"

Вследствие боевой работы украинских военных на Юге, артиллерийских обстрелов россиян становится меньше, отметила Наталья Гуменюк.

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Украинские военные уничтожили три лодки с диверсионно-разведывательными группами оккупантов на Юге. Об этом сообщает пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, артиллерийских обстрелов россиян на южном направлении фронта становится меньше.

"Обстрелов врага становится еще меньше, по количеству это 60+, но используют они гораздо меньше снарядов", — рассказала Гуменюк.

Она отметила, что более 300 снарядов на 60 обстрелов, которые применяют оккупанты, это значительно ниже плотность, чем была.

"В определенной степени это происходит и в результате нашей боевой работы", — добавляет пресс-секретарь Сил обороны.

Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили два полевых пункта боеснабжения россиян и три лодки с диверсионно-разведывательными группами на юге Украины.

Также пресс-секретарь сообщила, что российские войска на линии фронта продолжают авиационный террор. Только за последние сутки оккупанты нанесли три удара управляемыми авиабомбами.

Напомним, 3 октября военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что Силы обороны и безопасности Украины на одном из участков фронта уничтожили редкую единицу российской техники — подвижный разведывательный пункт ПРП-4А "Аргус".

Также 27 сентября сообщалось о том, что в Луганской области ВСУ уничтожили российский танк Т-72Б3М. На обнаруженный танк в сожженной лесополосе возле поля украинские бойцы направили FPV-дрон со взрывчаткой.