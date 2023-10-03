ВСУ уничтожили редкую технику ВС РФ: она имеет новейшую модификацию, — эксперт (фото)

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, ПРП-4А "Аргус" получил модификацию в 2013 году, однако с тех пор ее так и не запустили в массовое производство.

Related video

Силы обороны и безопасности Украины на одном из участков фронта уничтожили редкую единицу российской техники — подвижный разведывательный пункт ПРП-4А "Аргус". Об этом 3 октября сообщил военный обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По словам Коваленко, эта модель военной техники получила модификацию в 2013 году, но не была запущена в массовое производство.

"На сегодняшний день известно об уничтожении только версии ПРП-4М и "затрофее" одного "Аргуса", а вот об уничтожении такой модификации верифицированных данных не было. По крайней мере у Oryx. Теперь есть", — рассказал Коваленко.

Уничтоженный ПРП 4-А Аргус ВС РФ Фото: Telegram/ Александр Коваленко

ПРП-4А "Аргус" — что о нем известно

Согласно открытым источникам, ПРП-4 — это мобильный разведывательный комплекс, который использовался как в советской, так и в российской армии для сбора разведывательной информации и передачи целей для ракетно-артиллерийских систем.

Разработанный на базе технических решений Челябинского тракторного завода, ПРП-4 был представлен в качестве замены для предшествующей модели ПРП-3. Руководство разработкой вел Вершинский В.Л., а производство серийных машин осуществлялось в Рубцовске.

Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А на Russia Arms Expo 2013 Фото: Википедия

Основой для создания ПРП-4 послужила БМП-1. Бронированный корпус этой машины обеспечивал защиту для экипажа. На вершине корпуса была установлена башня с пулеметом, но в отличие от своего предшественника ПРП-3, ПРП-4 не имел пусковой установки.

Модель ПРП-4А, также известная как "Аргус", была введена на вооружение в 2008 году и получила широкое признание. Продемонстрированный на выставках Russia Arms Expo в 2013 и 2015 годах, "Аргус" был удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники в 2016 году.

Напомним, 27 сентября сообщалось о том, что в Луганской области ВСУ уничтожили российский танк Т-72Б3М. На обнаруженный танк в сожженной лесополосе возле поля украинские бойцы направили FPV-дрон со взрывчаткой.

Ранее, 26 сентября в ВСУ показали уничтожение российского комплекса наблюдения "Муром-П" с помощью квадрокоптера.