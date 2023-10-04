Сили оборони України знищили три човни з російськими ДРГ на півдні, – ОК "Південь"

Внаслідок бойової роботи українських військових на Півдні, артилерійських обстрілів росіян стає менше, зазначила Наталія Гуменюк.

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Українські військові знищили три човни з диверсійно-розвідувальними групами окупантів на Півдні. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, артилерійських обстрілів росіян на південному напрямку фронту стає менше.

"Обстрілів ворога стає ще менше, за кількістю це 60+, але використовують вони набагато менше снарядів", – розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що понад 300 снарядів на 60 обстрілів, які застосовують окупанти, це значно нижча щільність, ніж була.

"Певною мірою це відбувається і внаслідок нашої бойової роботи", – додає речниця Сил оборони.

Окрім того, за добу ЗСУ знищили два польові пункти боєпостачання росіян та три човни з диверсійно-розвідувальними групами на півдні України.

Також речниця повідомила, що російські війська на лінії фронту продовжують авіаційний терор. Лише за останню добу окупанти завдали три удари керованими авіабомбами.

Нагадаємо, 3 жовтня військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що Сили оборони і безпеки України на одній з ділянок фронту знищили рідкісну одиницю російської техніки — рухомий розвідувальний пункт ПРП-4А "Аргус".

Також 27 вересня повідомлялося про те, що в Луганській області ЗСУ знищили російський танк Т-72Б3М. На виявлений танк у спаленій лісосмузі біля поля українські бійці спрямували FPV-дрон із вибухівкою.