Взрывалось на химзаводе: БПЛА атаковали Брянск и Белгород, детали (фото)

Российские власти подтвердили атаку БПЛА самолетного типа. При этом умолчали, что атак было две. Во время второй под ударом мог оказаться химзавод в 120 км от границы с Украиной.

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В ночь на 13 октября жителя Белгородской и Брянской области услышали сигнал воздушной тревоги и слышали взрывы на территории областей РФ. Местная администрация и Минобороны России подтвердили, что состоялась атака БПЛА неизвестного происхождения, которые сбила российская ПВО. Под ударом дронов оказался Брянский химический завод им. 50-летия СССР. В деталях ночного удара по РФ разобрался Фокус.

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Согласно заявлению Минобороны РФ, опубликованному в 23:15, пограничные области оказались под атакой двух БПЛА самолетного типа. Как следует из слов российского командования, около 22:00 один дрон летел над Брянской областью, второй — над Белгородской. Указано, что оба устройства, якобы запущенные "киевским режимом", сбиты ПВО.

Аналогичную информацию опубликовали губернаторы обеих областей — Вячеслав Гладков с Белгородщины и Александр Богомаз с Брянщины.

Богомаз заявил, что БПЛА упал под действием РЭБ на окраине Брянщины. Произошла детонация взрывчатки — на место выехали соответствующие службы. В свою очередь Гладков заверил, что устройство сбила российская ПВО на территории Яковлевского округа (расположен к северо-западу от Белгорода).

Взрывы в РФ — детали

Между тем в ночь на 13 октября произошло еще одно событие, о котором не рассказали губернаторы и Минобороны РФ. В частности, по утверждению Telegram-канала Baza, около двух часов ночи (по мск) были нанесены удары по Брянскому химическому заводу им. 55-летия СССР. Дрон якобы попал под действие РЭБ, упал и взорвался.

В этом же сообщении указано, что предыдущий дрон упал в районе брянского строительного комплекса "Твой дом" — инцидент произошел за несколько часов до событий возле химзавода.

Кроме того, опубликовали кадры из Брянской области. На видео видно пожар в неустановленном месте и слышен сигнал воздушной тревоги. Пока нет уверенности, где именно и по каким причинам загорелось.

В российских пабликах первые сообщения об инцидентах появились в сети около 22:07-23:50. Жители обеих областей сообщали, что слышали взрывы. Информации о событиях в районе Брянского химзавода не поступало.

Отметим, расстояние от Брянского химзавода до границы Украины — около 120 км, от Яковлевского округа — около 40 км. Расстояние между точками атак — около 300 км.

Между тем приграничные области РФ время от времени оказываются под атакой дронов неизвестного происхождения. Предыдущая атака состоялась 7 октября. Тогда российские власти также отчитались об обезвреживании летательных аппаратов со взрывчаткой в Брянской и Курской областях. Несколькими днями ранее, 5 октября, СМИ сообщали о возможном ударе беспилотников по российской подстанции.

Напоминаем, 12 октября сигнал воздушной тревоги прозвучал в оккупированном Севастополе. Российские власти заявили, будто региону угрожает ракета, запущенная из Николаевской области. 3 октября взрывы слышали неподалеку от российского завода по производству искусственных сапфиров в Белгородской области.