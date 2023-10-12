В Крыму после воздушной тревоги прозвучали взрывы, Керченский мост перекрыли, — соцсети

По информации местных медиа, причиной опасности стали якобы запуски ракет из Николаевской области. Также появились данные о работе американского разведывательного БПЛА в Черном море.

Related video

На территории временно оккупированного Севастополя на Крымском полуострове прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за вероятной опасности. Об этом написал "губернатор" города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 12 октября.

В 18:36 по киевскому времени местный чиновник оккупационной администрации предупредил мирное население о возможной опасности, но подробностями делиться не стал.

Местные Telegram-каналы написали о якобы пуске ракет из Николаевской области, после чего поступали сообщения о работе систем ПВО.

"Сообщается о работе флотского ПВО в акватории Черного моря. Предварительно есть сбитие вражеской ракеты. Крым и Севастополь, меры безопасности продолжаются. Возможны повторные пуски", — говорится в сообщении.

Из-за вероятной опасности на полуострове остановили работу общественного транспорта, а также уже традиционно перекрыли Крымский мост.

Американский БПЛА в Черном море: подробности

К слову, крымские Telegram-каналы также написали о том, что в акватории Черного моря якобы был замечен американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

"У крымской акватории проводит разведку западной и южной частей полуострова", — говорится в сообщении.

Уже в 19:20 Михаил Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги. О разрушениях или пострадавших на момент публикации материала информации не поступало.

Напомним, 10 октября сообщалось, что партизаны попали на военный аэродром РФ в Крыму. Участники движения сопротивления следят за всеми военными объектами оккупационных войск на полуострове. На аэродроме партизаны заметили большое количество персонала для обслуживания вражеской авиации.