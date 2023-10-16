"Красиво горит": украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 (видео)

Генерал-полковник Александр Сырский поблагодарил десантников за "отличную работу" и отметил, что в российский вертолет попали бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

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Украинские Силы обороны сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8. Об этом в 15 октября сообщил командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

Генерал поблагодарил военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за "прекрасную работу".

"Красиво горит. Молодцы, воины", — написал Сырский. На видео видно, как пылает сбитый вражеский вертолет.

Уничтожение российского вертолета Ми-8 также подтвердило Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. Ведомство отметило, что бойцы попали во вражескую авиацию в момент, когда она выполняла боевую задачу.

"Благодаря умелым действиям воинов-десантников очередной вражеский многоцелевой вертолет потерпел фиаско во время выполнения преступных задач на Украинской земле! Вместе к Победе! ДШВ — Всегда Первые! Слава Украине!" — добавили в командовании ДШВ ВСУ.

Вертолет Ми-8

Ми-8- советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач. Также Ми-8 является мировым рекордсменом по количеству модификаций. Украинская армия также имеет на вооружении вертолеты Ми-8.

17 апреля 2022 года стало известно, что Индия закрывает соглашение о поставках российских Ми-17В-5, получив лишь 32 единицы из 80 запланированных. Летом Филиппины прекратили соглашение на поставку российских Ми-17. Но контракт между Филиппинами и РФ еще не расторгнут, решается вопрос относительно возврата аванса.

Кроме того, 12 октября сообщалось, что россияне испытывают вертолет Ка-52М в среде агрессивных радиопомех.