Великобританія звинуватила ще одного росіянина в отруєнні Скрипалів (фото)
Британська поліція звинуватила Сергія Федотова в замаху на вбивство, змові, а також використанні "Новачка".
Поліція Великобританії заявила про те, що отруєння Скрипалів могло бути організоване трьома громадянами Росії. Звинувачення були висунуті Сергію Федотову, повідомляє The Guardian.
Стверджується, що 50-річний росіянин, котрий використовував у Великобританії ім'я Сергій Федотов, працював так само, як і Руслан Боширов з Олександром Петровим в ГРУ РФ.
Представник лондонської поліції Дін Гейдон каже, що ці три людини працювали разом у межах спецоперацій за межами РФ.
"Всі вони — небезпечні люди, які хотіли вбити людей на території Британії і невідомими способами ввезли надзвичайно небезпечну хімічну речовину", — заявив він.
За словами Гейдона, Федотов — це псевдонім співробітника російської спецслужби, насправді його звати Денис Сергєєв. При цьому, справжнє ім'я Руслана Боширова — Олександр Мишкін, а Олександра Петрова в реальності звуть Анатолем Чепігою.
Представник Скотленд-Ярду додав, що поліції було відомо про причетність Федотова до отруєння Скрипалів із того часу, як були ідентифіковані особистості Боширова та Петрова, проте йому не було пред'явлено звинувачення тоді в зв'язку з "ускладнювальними обставинами".
Слідчим вдалося встановити, що Федотов прилетів в аеропорт "Гітроу" 2 березня 2018 року об 11 ранку, проживав у готелі в центрі Лондона, кілька разів за тиждень мав зустрічі з Бошировим і Петровим.
Однак він не поїхав з ними в Солсбері до дому жертв. Також у готелі, де жив Федотов, не були знайдені сліди від "Новачка".
Покинув Лондон Федотов 4 березня. За 5 хвилин до відльоту його літака в Солсбері Петров і Боширов сідали на поїзд до Лондона. Потім вони вилетіли зі столиці Британії ввечері того ж дня.
Сергія Федотова звинувачують в отруєнні Скрипалів і замаху на вбивство, а також поліцейського Ніка Бейлі, постраждалого після того, як він зайшов у будинок Скрипалів. Крім того, росіянина звинуватили в змові з метою вбивства Скрипалю та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень дочці Скрипаля Юлії і використанні, всупереч міжнародним заборонам, "Новачка".
Федотов-Сергєєв оголошений в розшук по лінії Інтерполу, Скотленд-Ярд встановлює можливу причетність до отруєння Скрипалів інших людей. Зокрема, розглядається ймовірна причетність росіян до смерті Дона Стерджесса і отруєння Чарлі Роулі, який випадково виявив викинутий флакон з-під "Новачка".
Отруєння Скрипалів — що відомо
Отруєння Скрипалів — колишнього полковника ГРУ Сергія та його дочки Юлії, сталося 4 березня 2018 року. Їх виявили без тями на лавці торгового центру в Солсбері, після чого медикам довелося їх госпіталізувати.
12 березня того ж року прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що РФ, найімовірніше, відповідальна за отруєння Скрипалів. За її словами, їх отруїли розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок".
За даними британських правоохоронців, підозрювані у справі про отруєння Скрипалів Олександр Петров і Руслан Боширов є співробітниками російської розвідки.
13 вересня Петров і Боширов в інтерв'ю російському телеканалу заявили, що відвідали Солсбері з туристичними цілями. Вони нібито хотіли подивитися на місцевий собор.
За даними розслідувань The Insider і Bellingcat, Руслан Боширов насправді є полковником ГРУ Анатолієм Чепігою. У 2014 році йому присвоїли звання "Героя Росії" за, ймовірно, участь у військових діях на Донбасі.
Більш того, отруєння Скрипалів спонукало Держдеп США у 2019 році офіційно ввести санкції проти Росії.