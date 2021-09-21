Британская полиция обвинила Сергея Федотова в покушении на убийство, заговоре, а также использовании "Новичка".

Полиция Великобритании заявила о том, что отравление Скрипалей могло быть организовано тремя гражданами России. Обвинения были выдвинуты Сергею Федотову, сообщает The Guardian.

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Утверждается, что 50-летний россиянин, использовавший в Великобритании имя Сергей Федотов, работал так же, как и Руслан Боширов с Александром Петровым в ГРУ РФ.

Представитель лондонской полиции Дин Хэйдон говорит, что эти три человека работали вместе в рамках спецопераций за пределами РФ.

"Все они – опасные люди, которые хотели убить людей на территории Британии и неизвестными способами ввезли чрезвычайно опасное химическое вещество", – заявил он.

По словам Хэйдона, Федотов – это псевдоним сотрудника российской спецслужбы, на самом деле его зовут Денис Сергеев. При этом, настоящее имя Руслана Боширова – Александр Мишкин, а Александра Петрова в реальности зовут Анатолем Чепигой.

Фото: The Guardian

Представитель Скотленд-Ярда добавил, что полиции было известно о причастности Федотова к отравлению Скрипалей с той поры, как были идентифицированы личности Боширова и Петрова, однако ему не было предъявлено обвинение тогда в связи с "осложняющими обстоятельствами".

Следователям удалось установить, что Федотов прилетел в аэропорт "Хитроу" 2 марта 2018 года в 11 утра, проживал в отеле в центре Лондона, несколько раз за неделю имел встречи с Бошировым и Петровым.

[ + – ] Сергей Федотов в Хитроу

Однако он не поехал с ними в Солсбери к дому жертв. Также в отеле, где жил Федотов, не были найдены следы от "Новичка".

Покинул Лондон Федотов 4 марта. За 5 минут до отлета его самолета, в Солсбери Петров и Боширов садились на поезд в Лондон. Затем они вылетели из столицы Британии вечером того же дня.

Сергея Федотова обвиняют в отравление Скрипалей и покушении на убийство, а также полицейского Ника Бейли, пострадавшего после того, как он зашел в дом Скрипалей. Кроме того, россиянина обвинили в заговоре с целью убийства Скрипаля и нанесении тяжких телесных повреждений дочери Скрипаля Юлии и использовании, вопреки международным запретам, "Новичка".

Федотов-Сергеев объявлен в розыск по линии Интерпола, Скотленд-Ярд устанавливает возможную причастность к отравлению Скрипалей других людей. В частности, рассматривается вероятная причастность россиян к смерти Дон Стерджесс и отравлению Чарли Роули, который случайно обнаружил выброшенный флакон из-под "Новчика".

Отравление Скрипалей — что известно

Отравление Скрипалей — бывшего полковника ГРУ Сергея и его дочери Юлии, произошло 4 марта 2018 года. Их обнаружили без создания на скамейке торгового центра в Солсбери, после чего медикам пришлось их госпитализировать.

12 марта того же года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что РФ, вероятнее всего, ответственна за отравление Скрипалей. По ее словам, их отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

По данным британских правоохранителей, подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российской разведки.

13 сентября Петров и Боширов в интервью российскому телеканалу заявили, что посетили Солсбери с туристическими целями. Они якобы хотели посмотреть на местный собор.

По данным расследований The Insider и Bellingcat, Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. В 2014 году ему присвоили звание "Героя России" за, вероятно, участие в военных действиях на Донбассе.

Более того, отравление Скрипалей подвигло Госдеп США в 2019 году официально ввести санкции против России.