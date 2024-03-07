Чехія зібрала усю суму для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України, – Петр Павел

Чеський президент Петр Павел наголосив, що тепер усе залежить від уміння чеських компаній і міністерства оборони країни прискорити весь процес постачання боєприпасів.

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Для придбання 800 тисяч артилерійських боєприпасів українським військам Чехія зібрала необхідну суму. Про це заявив чеський президент Петр Павел, повідомляє агентство ČTK.

Він розповів, що наступним кроком стане укладення меморандуму уряду Чехії з 18 державами, які приєдналися до ініціативи. Згодом країна відправить усім країнам-постачальникам інформацію стосовно графіка та подальших дій.

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Понад $150 млн на боєприпаси: Норвегія долучається до закупівлі 800 тисяч снарядів для України

Керівник чеської держави відмовився називати суми, отримані від окремих країн. Він додав, що сьогодні потрібні кошти внесла Норвегія. Павел наголосив, що тепер усе залежить від уміння чеських компаній і міністерства оборони країни прискорити весь процес передання боєприпасів.

"Станом на ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, тобто 800 тисяч", – заяви він.

Снаряди від Чехії для України – заява Петра Павела

Президент Чехії Петр Павел 17 лютого заявив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Політик наголосив, що може поставити для ЗСУ 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 000 122 міліметри. Він вирішив не називати країни-постачальники боєприпасів, посилаючись на конфіденційну інформацію, але сказав, що снаряди можуть бути відправлені в Україну протягом декількох тижнів, якщо фінансування буде швидко забезпечене через країни-партнери.

План Чехії щодо закупівлі боєприпасів не з країн Євросоюзу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Канада, Данія і Франція, а Польща висловила зацікавленість. Цього тижня має відбутися зустріч, на якій міністри оборони та закордонних справ країн ЄС обговорять подробиці.

Україна, як заявив заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш, отримає артилерійські снаряди, знайдені Чехією, вже найближчими тижнями. У Міноборони країни кажуть, що демонструють справжню підтримку України, а не чекають на рішення в США.

Нагадаємо, 7 березня голова Запорізької ОВА Іван Федоров показав, як відбувається будівництво фортифікацій в області. Військові та цивільні підрядники працюють цілодобово над встановленням "зубів дракона", бетонних укриттів, траншей і вогневих позицій.