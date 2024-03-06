Україна отримає 800 000 боєприпасів за чеською ініціативою найближчими тижнями, — ЗМІ

Чехія взяла на себе посередницьку роль у тому, щоб об'єднати зусилля західних урядів, які хотіли б допомогти із закупівлею боєприпасів. План підтримали багато країн ЄС.

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Союзники України виділили майже все потрібне фінансування для очолюваної Чехією ініціативи із закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За словами журналістів, боєприпаси можуть доставити в Україну в найближчі кілька тижнів. Але точні терміни залежать від умов контракту, тому графіки постачання і можуть змінюватися.

Чехії відводиться посередницька роль у тому, щоб об'єднати зусилля урядів, які хотіли б допомогти із закупівлею надлишків боєприпасів, щоб згодом відправити їх в Україну.

У середу, 6 березня, в Одесі президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом заявив, що є явний прогрес щодо чеської ініціативи. Її підсумки можна буде оцінити після того, як снаряди опиняться в Україні.

На Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася в лютому, президент Чехії Петр Павел заявив, що представники його країни знайшли пів мільйона боєприпасів калібру 155 мм і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна було б доставити протягом тижнів, якби виділили кошти.

План Чехії щодо закупівлі боєприпасів не з країн Євросоюзу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада і Франція, а Польща висловила зацікавленість. Цього тижня має відбутися зустріч, на якій міністри оборони та закордонних справ країн ЄС обговорять подробиці.

За оцінками, Україні потрібно щонайменше 200 000 снарядів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами, чия середня щоденна витрата снарядів у 3–5 разів більша, ніж вистрілюють ЗСУ.

Нагадаємо, що у 2024 році Україна планує провести контрударні дії. Генерал Олександр Павлюк зазначив, що зараз перед ЗСУ стоїть завдання стабілізувати лінію фронту і провести перегрупування частин.

Також повідомлялося, що російські війська дистанційно мінують Сумську область кульковими авіабомбами.