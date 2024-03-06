ЗС РФ дистанційно мінують Сумську область кульковими авіабомбами (фото)

У поліції заявили, що на півночі Сумської області вночі 5 березня росіяни застосували небезпечні боєприпаси — кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5.

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Російські війська дистанційно мінують Сумську область України кульковими авіабомбами. Про це 5 березня повідомила Поліція Сумської області у Facebook.

Зазначається, що на півночі Сумської області вночі 5 березня росіяни застосували небезпечні боєприпаси — кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5.

Так, ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району, а саме біля села Марчихина Буда.

"Російська авіація під час нанесення авіаударів використовувала касетні бомби РБК-500. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна і має велику зону ураження", — сказано в повідомленні.

Як розповів начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Сумській області Ігор Черняк, за зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеличкий м'ячик сріблястого кольору з невеликими "ребрами", що виступають на корпусі. Бомби можуть привернути увагу дітей.

Осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5 Фото: Поліція Сумської області/Facebook

"Не рекомендуємо чіпати такі знахідки нікому. На місці події працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Сумській області, які зачищають територію від цих бомб", — сказав Черняк.

У поліції попросили місцевих жителів не підходити до вибухонебезпечних предметів, не брати їх до рук, не проводити з ними жодних маніпуляцій.

"У разі виявлення авіабомби ШОАБ-0,5 або будь-яких інших вибухонебезпечних предметів терміново повідомляйте поліцію за телефоном 102", — зазначили в поліції.

Раніше повідомлялося, що росіяни втратили три новітні Т-90М "Прорив" за один бій. За словами військовослужбовців 60-ї ОМБр, під час атаки ЗС РФ задіяли танки, БМП, живу силу і навіть китайські "гольф-кари".

Також в ISW заявили, що в Кремлі приховали статистику соцвиплат, щоб засекретити втрати ЗС РФ. Аналітики припускають, що уряд Росії не оприлюднював дані соціальних служб за 2022 рік, щоб замаскувати свої проблеми з наданням обіцяної допомоги постраждалим і учасникам повномасштабного вторгнення.